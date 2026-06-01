來稿｜公務員加薪——拉Curve能否平息「肥上瘦下」的不公爭議？

來稿作者：羅浚軒



5月28日，公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會公布2026年薪酬趨勢調查初步結果，高層公務員淨指標為4.12%，中層2.64%，低層1.17%。這組數據來自104間公司、約15.4萬至15.5萬名私營機構員工的薪酬變動。公務員事務局局長楊何蓓茵強調，淨指標僅供參考，最終調薪決定將由行政長官會同行政會議綜合六大因素拍板，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求及公務員士氣等。這次薪趨高層加幅明顯高於中低層，引起坊間對「肥上瘦下」的關注，擔心高層加幅較大而基層相對受壓。特區政府需要小心平衡公眾觀感與團隊士氣。



與薪酬趨勢調查同步，政府宣布今年10月1日起推行「公務員評核優化計劃」第一期，強制引入「拉Curve」（常態分布機制），規定表現最差的公務員將不獲增薪點。這是回應社會長期批評公務員「人人自動跳Point」的關鍵舉措。即每萬名公務員中只有約2人被凍結加薪，幾乎等同「皆大歡喜」集體加薪，飽受納稅人詬病為不公及「雙重加薪」。新政核心是將增薪點與實際工作表現實質掛鉤，打破數十年「名義考核、實際自動」的陋習，有望提升公務員隊伍的問責性和整體效率。

這次結合薪酬調查與評核改革的做法，顯示政府在財政壓力及公眾監督下，正逐步正視公務員制度積弊。優點包括：強化表現導向文化，獎優罰劣；有助重建市民對政府的信心；長期有利提升行政效能，尤其在經濟復甦和重大項目推進的背景下。然而，改革推行初期必然面對阻力。公務員團體或會關注「拉Curve」是否過於機械、忽略不同部門特性，以及評核公正性等問題。政府需確保標準透明、有合理申訴機制，避免新制度衍生新不公。

總結而言，今次公布的薪酬指標加上評核優化，方向正確但步伐仍屬穩健。市民最關心的，不單是加薪多少，更是公帑是否用得其所、每位公務員是否真正對得起納稅人，提高政府效率至關重要。改革已啟步，後續執行力度與成效，將是真正考驗。政府需繼續聆聽民意，確保改革不流於表面。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

