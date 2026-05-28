公務員加薪｜10月起跳point要「拉curve」　表現最差5%人凍增薪點

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】政府10月起會推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作，在新安排下最少會有5%人不獲「跳point」。不過如果有部門首長認為全體成員表現滿意，可向政府反建議要一個較小的「拉Curve」百分比，並提出解釋。



公務員事務局局長楊何蓓茵相信，做法可更有效區分不同工作表現水平，建立更嚴謹的評核及獎懲制度，可處理有問題同事。她又相信不會衍生「交人頭」的情況，因現有制度已提供有一定彈性。



《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

社會質疑公務員自動「跳point」 評核過於寛鬆

現時公務員評核等級分為六級，被評為第四級或以下的公務員及已達頂薪點者，將不獲增薪點。然而過去多年社會有意見認為，政府對公務員評核過於寛鬆，變相不少人自動「跳point」。

公務員跳Point要拉Curve 楊何蓓茵：處理有問題同事

楊何蓓茵宣布，今年10月起會推行「公務員評核制度優化計劃」第一期，要求各級評核人員以「常態分佈」（「拉curve」）如實評核下屬工作， 相信做法可更有效區分不同工作表現水平，建立更嚴謹的評核及獎懲制度，可處理有問題同事。

影響約17萬名公務員的年度薪酬趨勢調查結果出爐。（資料圖片/陳葦慈攝）

不獲「跳Ponit」者佔總體10% 惟有上下限5%的緩衝

楊何蓓茵續稱，在優化計劃第一期下，局方將向評核人員發放各級評核指導指引，當中會列明被評第四、五、六級的公務員人數，應為10%。不過考慮到不同部門有不同狀況，當局會提供緩衝安排，評核人員可有上下限5%的緩衝。

2026年5月28日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代影響約17萬名公務員加薪的年度薪酬趨勢調查初步結果。（楊凱力攝）

倘全體成員表現滿意 可提出解釋

楊何蓓茵補充，常態分佈評級將以職系計算，例如工程師職系有不同職級，但以整個職系計算5%至10%的四至六級員工。同時，由於部分職系規模較小，或對專業能力要求強，如果有部門首長認為全體成員表現滿意，亦可向局方反映想要一個較小的「拉Curve」百分比，並提出解釋。

早前多名勞工界背景的議員表明不同意硬性「拉cruve」，質疑有如要人「交人頭」。楊何蓓茵相信不會有「交人頭」的情況，因為制度有一定彈性，加上局方會建議部門成立評核委員會，可避免評核差異可做到較公平的評核，局方亦會監察表現，若有需要改善的情況會與部門首長或相關政策局討論。

被問到會否多數部門首長選擇「不交人頭」，她稱有信心部門首長會盡力做好，因措施是「部門首長責任制」下建立有效管理團隊的重要配套，「相信沒有部門首長會放任團隊有改善地方而不去改善」。

現時公務員評核等級分為六級，被評為第四級或以下的公務員及已達頂薪點者，將不獲增薪點。然而過去多年社會有意見認為，政府對公務員評核過於寛鬆，變相不少人自動「跳point」。行政長官李家超去年在《施政報告》提出加強公務員評核機制，

楊何蓓茵今日表示，今年10月起會推行「公務員評核制度優化計劃第一期」，要求各級評核人員以「常態分佈」（「拉curve」）如實評核下屬工作， 相信做法可更有效區分不同工作表現水平，建立更嚴謹的評核及獎懲制度，可處理有問題同事。

楊何蓓茵續稱，在優化計劃第一期下，局方將向評核人員發放各級評核指導指引，當中會列明被評第四、五、六級的公務員人數，應為10%。不過考慮到不同部門有不同狀況，當局提供有緩衝安排，評核人員可有上下限5%的緩衝。

她補充，常態分佈評級將以以職系計算，例如工程師職系有不同職級，但以整個職系計算5%至10%的四至六級員工。同時，由於部分職系規模較小，或對專業能力要求強，如果有部門首長認為全體成員表現滿意，亦可向局方反映想要一個較小的「拉Curve」百分比，並提出解釋。

她相信，上述安排不會產生衍生「交人頭文化」，因為制度有一定彈性，加上局方會建議部門成立評核委員會，可避免評核差異可做到較公平的評核，局方亦會監察表現，若有需要改善的情況會與部門首長或相關政策局討論。

被問到會否多數部門首長選擇「不交人頭」，她稱有信心部門首長會盡力做好，因措施是「部門首長責任制」下建立有效管理團隊的重要配套，「相信沒有部門首長會放任團隊有改善地方而不去改善」。