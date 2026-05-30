公務員加薪｜跳point拉curve　楊何蓓茵：過往評核太慷慨反損士氣

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】政府10月起會引入「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作，最少會有5%人不獲「跳point」。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，新機制是希望改善以往評核較慷慨的問題，而若評核太寬鬆反而會打擊做得好的同事。



影響約17萬名公務員加薪的薪酬趨勢調查初步結果出爐，高中低層薪酬趨勢淨指標齊升，有意見稱政府節省開支，但公務員加薪或影響公眾觀感。她認為，公務員在財政整合計劃有貢獻，政府的薪酬政策要考慮競爭力。



公務員跳Point要拉Curve 兩年後作檢討

政府10月起會推出「公務員評核優化計劃」第一期，引入俗稱「拉Curve」的常態分佈方式評核公務員工作，在新安排下最少會有5%人不獲「跳point」。第一期由部門提名職系參與，並會於兩年後作檢討。

她又指，希望為公務員提供「定心丸」，強調「拉Curve」涉及整個職系，並非將評核比例應用在小型團隊內。

達頂薪點公僕倘評級反映能力欠缺 要接受培訓

對於有意見擔心新措施，會使各公務員都「擠隊頭」，不希望跌入4至6級，可能會損害團隊合作。楊何蓓茵認為，如果太寬鬆的評核，對真正做得好的同事而言，就真的是打擊士氣。她又相信，如果有多些同事希望擠在隊頭，正確努力去做，也是好事；問及有意見質疑新制度，對已達頂薪點的公務員沒有影響，她表示若評級反映他們能力有所欠缺，同樣要接受培訓。

宏褔苑涉事人員凍增薪點？ 楊何蓓茵：視乎涉能力問題 抑或不當行為

至於宏褔苑涉事人員，否必然會反映在這個評核上面，也必然會凍增薪點？楊何蓓茵指，視乎問題本身，如果是一個能力的問題，就必然應該反映在評核。如果是一個有不當行為的問題，就要用紀律機制去處理。

問及何不仿效私人機構，只限最優秀的公務員可獲增薪。楊何蓓茵指增薪點制度希望反映人員的經驗，與花紅不同，又強調優化評核制度目標不是省錢。

節流下公僕加薪損觀感？ 公務員於財政整合計劃有貢獻

另外，薪酬趨勢調查初步結果日前出爐，高層公務員薪酬趨勢淨指標4.12%、中層公務員2.64%、低層公務員1.17%。

有意見指政府節省開支同時若公務員加薪或影響公眾觀感，說公務員在財政整合計劃亦有貢獻，薪酬政策要考慮競爭力。楊何蓓茵稱，公務員在財政整合計劃亦有貢獻，薪酬政策要考慮競爭力。