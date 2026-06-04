六四事件｜警方銅鑼灣維園一帶加強巡查　至少6人被帶上警車

今日（4日）是六四事件37周年。警方在銅鑼灣及維園一帶加強巡查，主管國家安全的警務處副處長簡啟恩亦有到場視察。



社運人士「女長毛」雷玉蓮下午到過維園，來回噴水池至泳池後返回銅鑼灣，未被帶走。前立法會議員梁國雄妻子陳寶瑩傍晚持鮮花到銅鑼灣，被指影響公眾秩序，其後被警員帶上警車帶走。至晚上9時半，至少6人被帶上警車送離現場。



警方下午在銅鑼灣及維園一帶加派人警員在各處巡邏及駐守。（梁鵬威攝）

下午銅鑼灣崇光百貨外的東角道到維園一帶，有不少身穿戰術背心的警員及便衣警員駐守。在軒尼詩道、告士打道近皇室堡等位置，有多架警方衝鋒車及戰術巴士停泊。

另外，警務處副處長（國家安全）簡啟恩下午到維園的「同鄉社團家鄉市集嘉年華」視察。警方又在東角道及記利佐治街交界的馬路架設了移動阻車器，不准車輛通行。

有警員在東角道及記利佐治街交界的馬路架設移動阻車器。（梁鵬威攝）

下午近5時，「女長毛」雷玉蓮由銅鑼灣方向進入維園。她身穿着住印有「南無阿彌陀佛」的灰色上衣，一邊步行一邊雙手合十，期間一直唸經，稱要超渡，又間中停下鞠躬。

下午近5時，「女長毛」雷玉蓮由銅鑼灣到維園，由噴水池來回泳池，期間雙手合十，一直念經。（梁鵬威攝）

有警方傳媒聯絡隊職員在她身邊拉起橙帶，多名便衣警員一直跟隨。她行近維園泳池時，有便衣警員詢問其目的地，她指要回到銅鑼灣食齋，其後掉頭。她最後抵達金百利廣場37拜後落淚表示，未想過今日能到達維園，稱好不容易，又指要紀念37年前發生的事。

「旺角鳩嗚團」成員馮姨在記利佐治街行人專用區，舉起六四手勢，被警員帶上警車。（梁鵬威攝）

其後「旺角鳩嗚團」成員馮姨在記利佐治街行人專用區，舉起六四手勢，有便衣警員上前指其行為或涉煽動意圖，並將她帶上警車離開。

前立法會議員梁國雄妻子、社運人士陳寶瑩手持鮮花，被警員指會「影響公眾秩序」，其後被帶上警車帶走。（梁鵬威攝）

下午6時半，前立法會議員梁國雄妻子、社運人士陳寶瑩手持一支鮮花在記利佐治街近百德新街出現，被大批傳媒包圍。有警員上前要求她收起鮮花，指其出現會「影響公眾秩序」。陳要求警方開路協助她離開，但警方要求她收起鮮花，其後將她帶上警車帶走。