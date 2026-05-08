宏福苑聽證會6月再開　陸啟康指圍標涉黑社會　不信可傳召作供

撰文：陳萃屏
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大埔宏福苑大火獨立委員會周五（8日）舉行第四輪第三場聽證會，下輪聽證會將於6月中下旬進行。主席陸啟康稱，委員會的首個職權範疇、即審視宏福苑大火成因、監管制度是否有效的工作已完成，稱進度超乎預期地良好。由於委員會要審視專家報告、 收集各涉事方建議等，故未來數星期不會有聽證會。

陸啟康說下階段將審視全港大維修有否不當行為，但他說「唔相信我哋可以傳召黑社會作供」，因此將以執法部門報告做藍本，但不會傳召執法部門。

獨立委員會主席、法官陸啟康。（湯致遠攝）

現行證供未證圍標行為　下輪聆訊以執法部門報告為基礎

陸啟康稱，現行證供未能證實有圍標或不當行為，未來數星期不會安排聆訊，下一輪聆訊會以執法部門提交給委員會的結論，作為事實裁斷的藍本，例如執法部門曾披露，圍標很多時都有黑社會參與，將以此作事實裁斷。

他說：「唔相信我哋可以傳召黑社會作供」，做法好處是不用每個項目都要調查，因證人以百計，如逐個傳召，可能也會影響執法部門工作。

陸啟康表示，將於5月15日或之前，將執法部門提交的報告上載至網站，讓公眾及涉事方閱覽。如有人有意見或異議，要在6月8前書面提出，視乎有否收到異議，會再決定於日後的聆訊怎處理。

此外，委員會亦要收集各涉事方的意見，因想在較早期間交換意見，再決定是否接受。陸啟康指示，各涉事方要在6月15日或之前向委員會提交意見。

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