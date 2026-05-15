宏福苑｜廉署年接25%投訴涉維修貪污　犯罪集團以圍標爭主導市場

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日），上載一份大型建築物維護與翻新工程中的貪腐問題的報告。廉署在報告中透露，每年收到投訴中，有25%涉及建築物管理及維修保養事宜的貪腐投訴，惟大部份均缺乏具說服力的佐證。另外，廉署表示，樓宇翻新在香港已發展成高度可觀的市場，在巨額經濟誘因與結構性漏洞下，樓宇翻新市場被不法營運者滲透，透過圍標、欺詐等方式，力求取得主導性的市場佔有率。



廉政公署（資料圖片/曾梓洋攝）

廉署表示，就建築物管理及維修保養事宜所提出的貪腐投訴，多年來約佔廉政公署每年收到投訴的25%，有關投訴可分三個部份，建築物翻新工程、其他維修保養及修繕工程，以及一般物業管理事務，例如員工事宜、樓宇保安、清潔等。此類投訴的內容通常僅止於基於懷疑而提出的指控，缺乏任何具體且具說服力的佐證。

2025年，廉署共接100宗有關建築物翻新工程的投訴。（廉署報告截圖）

（廉署報告截圖）

廉署公開過去3年來有關建築物翻新工程的投訴，由2023年的76宗，至2025年增加24宗、錄得100宗；受理投訴亦由2023年的70宗，增加至2025年的93宗。此外，廉署2023年就建築物翻新工程逮捕的人士有58個，2025年逮捕的人數卻減少13人至45人。署方指，在行動部（Operations Department）內，有一個專責小組，約有50名調查人員，負責處理建築物管理及維修保養相關的貪腐投訴，有需要時，可調派其他調查組的人員提供協助。

樓宇翻新建基於信譽制度 惟存在結構性弱點

廉署提到，樓宇翻新在香港已發展成龐大且高度可觀的市場，一方面是法定及監管層面的維修保養要求；另一方面則是物業業主持續出資提供的經費，以及政府透過各種復修計劃提供的大量補助。署方指，這種高價值的環境，主要建基於信譽制度；該制度依賴顧問及承建商的專業操守，才能發揮作用。然而，制度卻存在顯而易見的結構性弱點。

廉署：圍標等行為致不公平競爭 具聲譽專業人士因擔憂還出市場

廉署表示，在巨額經濟誘因與結構性漏洞下，市場被不法營運者滲透。這些有組織的犯罪集團（organized syndicates）採用腐敗、三合會手法、圍標以及欺詐等非法方式，操控招標程序，並受潛在利潤所驅使，力求取得主導性的市場佔有率。相關行為出現，已造成競爭不公平的局面，導致不少正直且具聲譽的專業人士，因擔憂不公平競爭及專業操守受損，主動選擇退出市場。