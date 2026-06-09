香港首個五年規劃下周一起公眾諮詢兩個月　李家超：將辦多場活動

行政長官李家超今日（9日）出席行政會議前宣布，下周一（15日）展開被視為香港對接「十五五」規劃的香港首個五年規劃的公眾諮詢，為期兩個月。他形容是「歷史性的一步」，且具有重大意義，會聚焦於三個方向，包括以民為本、結合政府及高效市場和加強治理效能。



2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

五年規劃展開公眾諮詢 李家超：歷史性一步

香港首個五年規劃公眾諮詢文件將於當日發布，並上載至專題網站及在多個指定地點派發。他表示，五年規劃能為香港各界帶來實際收益，並涵蓋經濟企業、人才發展以及民生福祉，使社會更加繁榮穩定。他表示，規劃可加強建設國際航空樞紐，並加快建設北部都會及「國際高端人才聚集地」，鞏固香港在國際金融、航運、貿易及創科等優勢地位。

此外，他指香港可以從中獲得更多國家發展帶來的機遇，包括大規模市場及經濟發展，以及「一帶一路」倡議的大灣區融合發展所帶來的商機。他又表示，五年規劃有助香港實踐「一國兩制」，並發揮「內聯外通」的橋樑作用，融入國家發展大局。

行政長官李家超在政制及內地事務局局長謝小華等官員陪同下，分別與港區全國人大代表、政協委員座談，就編製香港首份五年規劃交流意見。（政府新聞處）

李家超：堅守一國兩制 規劃將「以民為本」

就「十五五」規劃當中強調貫徹「一國兩制」，李家超表示會堅持「愛國者治港」，以及透過三個聚焦策略方向落實施政目標。當中包括：第一，「以民為本」並聚焦改善民生；第二，結合「有為政府」與高效市場，由政府引領激發市場競爭力及推動社會高質量發展；第三，加強治理效能。他強調，規劃具前瞻性、策略性，有助每年施政報告作出對接及回應整體發展需求。

李家超指，政府會舉辦多場諮詢活動以「廣納民情」。公眾諮詢文件發佈後，市民亦可透過專題網站、電郵或郵寄提交意見。