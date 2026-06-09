公務員加薪｜工會嗌價劃一加薪4%　李家超：考慮經濟及士氣等決定

行政長官李家超今天（9日）出席行政會議前見記者，宣布下周一（15日）展開香港五年規劃的公眾諮詢，為期兩個月。當日會發佈諮詢文件，他形容是歷史性一步，社會各界會實際受惠，包括鞏固香港創科等優勢地位、加快建設北都等；第二，讓香港找到更多發展機遇，包括國家發展帶給香港的商機，大灣區機遇等；第三，有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於一國兩制實踐，享有國家和國際機遇疊加的獨特優勢。



另外，被問到會否採納公務員工會對劃一加薪3%至4%的要求，以及警隊的工會對「拉curve」評級的不滿，李家超表示會考慮經濟及士氣等六大因素決定。



香港五年規劃下周一起公眾諮詢 為期兩個月

香港五年規劃公眾諮詢文件將上載至專題網站，也會在多個地點派發。李家超表示，對經濟和企業而言，規劃將帶來更多商機；對青年和人才提供更多就業機會，以及向上流的空間；對民生福祉而言，會涵蓋房屋、醫療；對社會而言，規劃能指明方向，讓香港發展更加持續、社會更繁榮穩定。李家超稱，規劃聚焦方向是：一是以民為本，聚焦民生問題；第二更好將有為政府和高效市場結合；第三，強化治理效能。政制局正全速編寫公眾諮詢文件，下周一發佈。

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

特首可定性刑事案涉國安 李家超：間諜涉國家級高手要審慎

政府建議根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，特首可發出證明書定性刑事案涉國安。被問到如何避免「一個人話晒事」的觀感、預計動用證明書的次數，李家超表示今次訂立附屬法例做法目的是清晰界定機制，界定是清楚甚麼是屬於危害國安罪行，目的是「減少爭拗」，強調僅是清晰化機制，沒有擴充定義，或增加權力，亦無增加任何適用範圍。

他強調，行政長官發出證明書屬嚴格和嚴肅行為。他續指，行政長官可以閲讀及參考不少國安情報，特別是間諜活動，形容很多涉國安的圖謀行為都涉及「國家級高手」，他們的資料未必能公開，只能由行政長官參考，重申每一次都會審慎行事。

他之後再被問到新國安附屬法例下，特首可定性刑事案涉國安，是否擔心公眾認為政府將權力進一步集中在特首手上。李家超指，訂立附屬法例是為了讓危害國安的定義更加清晰，如特區法例之下危害國安罪行如何分類；附屬法例原意不會增加新控罪、政府沒有新的權力、法例適用範圍也沒有擴大。他形容有一個更加清晰的機制去界定危害國安罪，是可以在法庭上減少爭議，清晰的法例對司法公義有好處。他又指，特首有特別的責任，是基本法和國安法規定的，因為特首是整個特區的首長，要維護國家安全。

他說，國家將維護國安的責任交給特首，要確保有承擔，故要定期加強法例，形容特首發出證明書是嚴肅責任，李家超說，會謹慎使用該權力，又指很多情報和資料，只有特首可審閱。李家超又強調，維護國安是所有市民責任。

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

公務員工會嗌價劃一加薪4% 李家超：考慮經濟及士氣等 稍後向行會匯報

李家超被問到如何評價公務員工會對劃一加薪的要求，以及公務員評核優化計劃，他指，公務員薪酬調整有行之有效的處理機制，重申會按六大因素處理調薪安排，如經濟狀況，薪趨調查指標等。他稱，公務員事務局已與公務員團體，交流意見，稍後向行會匯報，由行會作出決定。

至於優化公務員評核制度，他表示做法切合其於施政報告中提出加強部門首長責任制及優化公務員評核的重點。他稱，當初提出兩項目標是希望提高政府治理，兩者屬相輔相成。他指，部門首長責任制要求部門首長建立好團隊，故需要有清晰的獎罰制度。他認為獎罰分明與公務員評核息息相關，要透過有效制度區分公務員表現。

他明白公務員在新機制推出需要時間適應，局方要多解釋和溝通，強調改革目的是令市民支持熱心工作的公務員，並對行為不達標的公務員提出要求，要求改進，倘改進不了，需要按公務員管理制度處理，形容屬「公道制度」，去區分好的公務員，及表現不佳的公務員，有助建立公務員團隊士氣。

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

七一港鐵送7.1萬張車票 免費搭電車、多條渡輪線

被問到七一回歸日港府將如何慶祝，李家超指今年是回歸29周年大日子，全港應共同慶祝，將在18區舉辦活動，包括升旗禮等，正推動各種優惠，包括公共交通優惠，例如派港鐵會送出7.1萬張單程車票，市民可免費三日乘搭電車，及多條渡輪航線免費搭等。

他續指，7.1當日康文署室內及戶外設施會免費，科學館、濕地公園等設施亦會免費。另外，西九M+、故宮免費開放，同時海洋公園及昂坪360都有優惠推出。

飲食方面，他指每年會有約1000間食肆，參加折扣優惠。另外機場、科學園等亦會提供優惠。同時，「綠綠賞」積分會以雙倍計算；各部門會於今日（9日）公布更多資訊。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

合安申請延開宏福苑業主大會遭駁回 李家超：依法辦事

近日合安在土審處的案件中被裁定敗訴，問到政府會否就合安辭任作應對準備。李家超指，合安在處理宏褔苑事件上給人印象認真，不但舉行簡介會，以及講解帳目。他留意到合安在案件中有提到面對的困難，包括簽署的有效性，沒有完整的業主名冊等問題。

他強調，自己的要求為「依法辦事」，當局會續向合安提供適切協助，相信合安在研究判詞後會依法辦事。他續稱，不預測事態如何發展，強調政府希望照顧好受影響家庭，合安作為大廈管理人亦要做好事件，期望可盡快處理好事件，令受影響家庭可盡快過新生活，各界以共同將事件辦妥為原則行事。