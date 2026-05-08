立法會超時激辯醫療收費　議員官員火藥味濃　中大醫院議程被取消

醫療收費改革引起社會廣泛關注。立法會衞生事務委員會今日（8日）舉行會議討論有關事宜，出現近年罕見的官員和議員舌劍唇槍場面。會上，數名議員質疑醫療收費改革欠諮詢，直言情況不理想，並質疑局方以改革前的數據說明成效沒有參考價值。另有議員批評，改革後專科收費過於昂貴。



會議由上午10 時半開始，但到了接近下午1時原定結束時間，仍有關於香港中文大學醫院最新發展的議程未開始討論，多名議員表態反對延長會議，委員會主席林哲玄隨後宣布把中大醫院議程改在在下個會期討論。



醫務衞生局局長盧寵茂出席立法會衞生事務委員會。（直播截圖）

盧寵茂：逾39萬人次享費用減免 九成為首次受惠

今日會議主要議程包括檢視公營醫療收費改革的實施情況及成效。盧寵茂表示，至今有超過39萬1千就診人次得到費用減免，當中九成為首次受惠，專科門診及家庭醫學受惠人次，較去年增加13.5倍及41.8倍，反映改革真正協助更多有經濟困難的低入人士。他又稱，醫管局已經擴大了醫療費用減免機制，合資格申請人數由以往約90萬增加至約200萬人。

陳恒鑌指收費改革未經充分討論 情況「不理想」

民建聯選委界議員陳恒鑌發言時，批評醫療收費改革屬「大動作」，理應在議會內作充分討論，但過去議員未獲足夠機會發言，直至政策推出後才能提出質詢，直言情況「不理想」。

陳恒鑌又表示，政府在改革後多番引述數據，以受惠人數不斷增加來證明成效；但他認為，豁免數字上升，某程度上是因為過去醫療收費較低、大眾相對能負擔而無須申請豁免所致，質疑政府單憑新增豁免數字來證明成效存有問題。

立法會議員陳恒鑌。（直播截圖）

此外，他指出申請醫療收費豁免需提交大量資料，形容「無人中意掀開個肚皮俾人睇」，不過他也明白政府有需要就申請作出嚴謹審核。

盧寵茂重申公營醫療不改革「只會死路一條」

醫務衞生局局長盧寵茂回應指，醫療收費議題在立法會已有不少討論機會，當局會持續聽取意見。他不同意申請減免會對病人造成如「掀開個肚皮俾人睇」般的沉重壓力，強調公營醫療開支龐大，不作改革「只會死路一條」，加上減免費用涉及公帑，必須認真把關審批標準。他舉例指，曾有擁有400萬資產的市民申請豁免，反問若「輕輕批咗佢，我哋對唔對得住納稅人呢？」

陳恒鑌隨即打斷盧寵茂發言，指盧寵茂誤解了其意思，澄清自己只是想指出改革前的數據未必具參考價值。盧寵茂反駁稱，「改革肯定係比對改革前後（數據）」。他繼續發言時，陳恒鑌再度打斷，盧寵茂隨即問：「我可唔可以講完先呢？主席，我希望我可以有機會講完先。」陳恒鑌隨即回答「可以，可以，對唔住」。

陳凱欣促解釋疑專科門診為何「加得咁狠」

選委界議員陳凱欣同樣批評醫療收費改革欠缺諮詢，議員無權否決加幅，只能「討論已發生的事」。她要求政府在2028年再進行收費改革前，必須在立法會作充分討論才可落實加價。她又指，專科門診病人覆診並非浪費醫療資源，而是根本「無得揀」，促請醫管局解釋為何對專科門診的加幅「加得咁狠」。

立法會議員陳凱欣。（直播截圖）

對此，盧寵茂指出，醫管局收費是根據《醫院管理局條例》釐定，當局過去一直有在不同場合與立法會溝通，現階段無計劃修訂條例中有關訂定費用的安排。他又指陳凱欣稱專科病人無法選擇患病，所以「需要好平好平」的收費。

陳凱欣隨即反駁，澄清自己從未說過「需要好平好平」，「唔好引述錯我」。盧寵茂其後撤回有關言論，改稱陳凱欣是希望維持以往低廉的收費。他認為，以往專科門診收費太低，令「某啲人唔係好重視個醫療價值」，形容「收費某程度上反映了專業的價值」。

植潔鈴指萬元封頂機制「病人要自己睇」不妥當

收費改革後，當局增設了1萬元的「封頂」機制，病人當年繳費若達1萬元或以上，超出的費用將由醫管局負擔。民建聯議員植潔鈴指出，該機制需要病人自行查閱累積的醫療費用是否已達1萬元，「畀病人嘅感覺，政府都唔係想主動幫病人慳錢」、「病人要成日自己睇住，唔係幾有幸福感」。她詢問至今有多少人已達到「封頂」門檻卻未有申請減免，並質疑當局為何不設立自動豁免機制。

立法會議員植潔鈴。（直播截圖）

盧寵茂解釋，「封頂」機制是為了照顧有真正經濟困難的病人，因此必須設有申請程序。他強調申請過程非常簡單，即使病人遲了申請減免，日後亦可獲安排退款。他又指，不設自動豁免機制是為了防範「院霸」問題。醫管局行政總裁李夏茵補充，現時已達「封頂」門檻但未有申請資助的病人約佔總數兩成，並指當局已設立系統，會主動提醒即將超過「封頂」門檻的病人。

保險界議員陳沛良指，改革後獲醫療收費減免的病人有所增加，關注日後有大量醫療收費豁免個案，令醫療系統支出較以往龐大。盧寵茂表示，當局會持續檢討情況，承認如果免費人數增加，醫療收費改革結果可能會受影響。

實政圓桌議員莊豪鋒稱，政府早前承諾會就藥物收費作檢討，問到檢討進展。盧寵茂指，醫療收費改革至今只推行5個月，如非有緊急情況，政府會按照計劃每2年作一次檢討。

原訂討論50分鐘 超時逾半小時

醫療收費改革的討論原定由上午10時35分至11時25分，最終到12時10分左右才完結，緊隨的議題「《維持生命治療的預入作決定條例》亦較原定時間多花了15分鐘，至接近下午1時才完成。委員會主席林哲玄表示，會議原定下午1時結束，但仍有關於中大醫院發展的議程議程仍未開展。他指出，中大及中大醫院管理層已在場等候，詢問議員是否繼續進行討論。

會議接近尾聲時，只有少數衞生事務委員會成員仍留在會議廳。（直播截圖）

身為中大校董的並非衞生委員會成員的工聯會鄧家彪率先回答，表示中大管理層願意「花多半個鐘」與議員討論，希望林哲玄運用《議事規則》賦予的權力延長會議。雖然盧寵茂表示可以繼續留下，但發言的委員會成員中，自由黨黨魁邵家輝，以及陳凱欣、民建聯陳永光均表示反對，指有委員已離席，可能已安排其他事務，而且相關議程亦未必可以短時間完成討論，只有方國珊稱支持延長會議。林哲玄最終面帶無奈地宣布會議結束。