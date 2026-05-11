醫療收費改革｜急症室危急病人15分鐘內獲治理　范鴻齡稱改革達標

醫療收費改革今年元旦起實施至今逾4個月。醫管局主席范鴻齡今日（11日）在醫管局研討大會致詞時表示，改革已達到重新分配資源目標，現時急症室整體求診人次較改革前減少約一成，其中非緊急個案下降22%。同時，第一類別、即危殆病人可即時治療，第二類別、即危急病人可於15分鐘內獲治理，至於分流為第三類別、緊急病人，平均輪候時間亦已由24分鐘縮短17%至20分鐘。



醫管局主席范鴻齡。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

截至上月底逾22.4萬人獲批醫療費用減免

范鴻齡表示，截至上月底，逾22.4萬人獲批醫療費用減免，較改革前每年約1.4萬人，增加約16倍，亦接到近3000宗每年1萬元公營醫療服務「全年收費上限」申請。他形容改革後，當局能重新分配資源，著重為「貧、急、重、危」病人提供服務。

第一個「十年醫院發展計劃」2031年前逐步完成 病床增至3.5萬張

范鴻齡提到，目前有4間公立醫院獲《國際醫院評審認證標準（中國）》評審認證，期望在2027年，7間主要急症醫院會獲認證。醫管局亦正推進第一個「十年醫院發展計劃」，范鴻齡預計公立醫院病床總數將由2022年的3萬張，增至2031年約3.5萬張，手術室亦會由約250間增至約360間。

醫管局在2026至27年度撥款為1031億元，范鴻齡表示正研究薪酬架構、臨床管理及財務管理方面的改革，並將適時就這些重要改革的相關內容諮詢持份者的意見。