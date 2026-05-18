大律師公會向四實習大狀頒80萬獎學金　毛樂禮：冀為司法公義貢獻

香港大律師公會今日（18日）傍晚舉行「大律師公會獎學金」頒獎典禮，四名實習大律師各獲公會頒發20萬元獎學金。公會主席毛樂禮表示，今屆奬學金競爭異常激烈，反映行業人才輩出，勉勵得獎人發揮所長，「傳承大律師維護法治的崇高理念，在法律行業分流下，以獨立執業者身分為訴訟人在法庭訟辯，保障市民獲得法律意見和代表的權利，為司法公義作出貢獻」。



終審法院首席法官張舉能（前排右五）、大律師公會主席毛樂禮（前排右四）、律政司司長林定國（前排左五）、律政司副司長張國鈞（前排左四）、高等法院上訴法庭法官區慶祥（前排右三）、高等法院原訟法庭暫委法官林展程（前排左三）、大律師公會副主席許紹鼎（前排左二）及薛日華資深大律師（前排右二）等出席頒獎典禮。

「大律師公會獎學金」至今已舉行27屆，頒獎典禮雲集眾多法律界人士，包括身兼大律師公會獎學金常委會主席的終審法院首席法官張舉能、律政司司長林定國、律政司副司長張國鈞、高等法院上訴法庭法官區慶祥、高等法院原訟法庭暫委法官林展程、刑事檢控專員楊美琪、香港律師會副會長余國堅等。歷屆獎學金得主、香港大學、中文大學及城市大學的法律學院院長及代表等嘉賓均到場支持。

終審法院首席法官張舉能（中）向實習大律師劉澤錡（左一）、黃朗笙（左二）、彭彥程（右二）及林伯熹（右一）頒發大律師公會獎學金獎狀。

張舉能向四名實習大律師林伯熹、劉澤錡、彭彥程及黃朗笙頒發獎狀。他恭賀各得獎者，表示獲獎不僅是卓越與傑出的象徵，也是辛勤努力的結晶，又指期待看到各得獎者的事業發展，以及為大律師行業作出貢獻。

大律師公會主席毛樂禮勉勵得獎者謹守「不可拒聘原則」，為司法公義和維護香港公眾利益作出貢獻。

毛樂禮致辭時表示，過去的周末剛有六人獲委任為資深大律師，今日則見證四名實習大律師獲得獎學金，反映大律師行業人才輩出。他表示，香港的法律行業分流下，大律師以獨立執業者的身分，在法庭為客戶訟辯，對訴訟人有利，確保他們獲得法律意見和代表的權利，不受其他因素左右。他勉勵四人要時刻謹守「不可拒聘原則」，為司法公義和維護香港公眾利益作出貢獻。

律政司司長林定國（左四）、副司長張國鈞（右三）及刑事檢控專員楊美琪（左三）與四名獎學金得主合照。

四名得獎者致辭時表示，獲得獎學金非常榮幸，會盡力秉承獎學金得獎者的傳統，為香港法治出力。他們分別向各自的師父致意。公會向四人頒發的20萬元獎學金，會在他們實習期間發放，以支持他們學師時的開支。典禮亦有逾20名以往的大律師公會獎學金得主出席，象徵大律師行業薪火相傳的傳統。

大律師公會執委與四名獎學金得主合照。

一眾出席頒獎典禮的嘉賓全體合照。

「大律師公會獎學金」是公會三個獎學金中歷史最悠久，計及最新獲獎的4名實習大律師，累計得獎人數達到108人，公會合共頒發2,160萬元獎學金。