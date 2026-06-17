夏寶龍訪港｜訪元朗簡約公屋首個收鎖匙家庭　獲告知生活環境改善

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周二（16日）抵港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區發展進行考察調研。其中他到訪元朗攸壆路「簡約公屋」，探訪了該項目第一戶收鎖匙的家庭，並與他們交流。在場的房屋局局長何永賢透露，該家庭也和夏分享自己在生活環境、經濟負擔、小朋友學習成長空間上的改善。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排中）6月16日在行政長官李家超（前排右）陪同下到訪洪水橋╱厦村新發展區社區聯絡中心，聽取發展局局長甯漢豪（前排左）匯報有關該新發展區的規劃和建設情況。（政府新聞處圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排右二）6月16日在行政長官李家超（前排右三）陪同下到訪洪水橋大學城區，聽取教育局局長蔡若蓮（前排右一）匯報北都大學城區的最新進展。（政府新聞處圖片）

夏寶龍上午由行政長官李家超陪同到訪洪水橋╱厦村新發展區社區聯絡中心，聽取有關該新發展區的規劃和建設情況的匯報，特別是洪水橋「片區開發」試點及洪水橋產業園的發展。其間他亦聽取有關新發展區交通規劃的介紹，以及鐵路和洪水橋／厦村智慧綠色集體運輸系統的建設情況。

夏寶龍其後往洪水橋大學城區考察北都大學城區的規劃、發展願景和最新進展。他亦到訪元朗攸壆路「簡約公屋」，聽取關於「簡約公屋」項目的最新進度，並探訪了一戶四人家庭及與他們交流。夏寶龍隨後到訪元朗創新園微電子中心了解關於香港創科產業發展情況。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）6月16日在行政長官李家超（右一）和房屋局局長何永賢（左三）陪同下，到訪一戶居於元朗攸壆路「簡約公屋」的家庭，與居民交流。（政府新聞處圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排左二）6月16日在行政長官李家超（前排左一）陪同下，到訪古洞北新發展區。（政府新聞處圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前排右）6月16日在行政長官李家超（前排左）陪同下到訪河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度。（政府新聞處圖片）

夏寶龍下午到訪古洞北新發展區，考察當區房屋、交通、政府辦公大樓及其他配套設施的建設進度。他其後考察了河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度，以及沙嶺數據園區的建設進展。夏寶龍又到訪位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院，視察其運作情況。

夏寶龍傍晚到訪亞洲國際博覽館，了解香港如何把盛事轉化為經濟新動能，以助力香港把握「十五五」發展機遇。

夏寶龍周三（17日）繼續在港考察調研。

陪同考察的官員包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、政制及內地事務局局長謝小華和行政長官辦公室主任葉文娟。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）6月16日在行政長官李家超（右三）陪同下到訪河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度。（政府新聞處圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右三）6月16日在行政長官李家超（左一）陪同下到訪位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院，與醫護人員交流。（政府新聞處圖片）

房屋局局長何永賢在社交媒體發文表示，今日上午向夏寶龍匯報簡約公屋的進度，包括已落成的9,600多個單位已全數住滿，並逐漸見證到這個改變生命的工程對居民的正面轉變，而今年還會再落成約2萬個單位，「簡約公屋能快速興建落成，香港背靠祖國的優勢是當中關鍵，我們利用粵港澳大灣區內地廠房的實力、機械人的應用，高效精準生產組件，大大縮短工程所需的時間。」

何表示，她亦向夏主任匯報，這些將傳統建築產業升級轉型的實力，也引起國際社會很大興趣，已接待英國、澳洲、法國、西班牙、新加坡等地的政府代表或專家學者，到簡約公屋項目現場或內地廠房參觀，「借助我們聯通世界的優勢，為國家的建築產業揚帆出海。」

房屋局局長何永賢表示，向國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍匯報簡約公屋的進度，以及在古洞北以至整個北部都會區的公營房屋發展。（黃偉民攝）

何永賢說，夏主任探望的攸壆路簡約公屋家庭，是該項目第一戶收鎖匙的家庭，住了大概一年多，小朋友長高了，一家人的笑容也多了。她表示，居民也和夏分享自己在生活環境、經濟負擔、小朋友學習成長空間上的改善。她引述這個家庭的父親說，他們已獲編配公屋，大約半年後可以上樓。

何永賢又向夏寶龍匯報在古洞北以至整個北部都會區的公營房屋發展，包括古雋邨將提供約9,300個單位，今年底開始將陸續分階段入伙；未來十年我們將在北部都會區落成逾15萬個出租及出售公營房屋單位，佔整體公營房屋供應目標的一半，「龐大的規模，讓我們可以更有頂層統籌和整體性的群組規劃概念去為市民建屋建家，增加出售房屋比例，鼓勵市民上進上流。」