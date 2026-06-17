夏寶龍訪港｜臨別向特首豎拇指　李家超：獲肯定創科、經濟發展

港澳辦主任夏寶龍今日（17日）結束兩日考察，他早上先到正在興建的新皇崗口岸，之後視察葵涌中遠國際貨櫃碼頭，其後到禮賓府午宴。夏寶龍下午經深圳灣口岸離開香港，除了與李家超握手，亦向他豎起拇指讚好。李家超說，夏寶龍給予「四個肯定」，包括肯定港府推動五年規劃；維護國安的能力；肯定經濟發展；肯定港府在科技創新的建設。



《香港01》直播。



2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察，特首李家超在深圳灣口岸送行。（楊凱力攝）

2026年6月17日，李家超向夏寶龍送相簿。（楊凱力攝）

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍向特首李家超豎手指公。（楊凱力攝）

夏寶龍結束考察向特首豎手指公 李家超送相簿握手送行

夏寶龍下午5時許到達深圳灣口岸，下車與送行的李家超握手，兩人簡單聊天道謝。之後，特首辦主任葉文娟取出事前準備的相簿，轉交李家超送給夏寶龍，兩人翻開相簿回味兩日考察之行。其後，兩人再握手，夏寶龍向李家超豎起大拇指，之後轉身向傳媒揮手，又抱拳表達謝意。

2026年6月17日，李家超向夏寶龍送相簿。（楊凱力攝）

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察前向傳媒抱拳示意。（楊凱力攝）

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍與特首李家超握手。（楊凱力攝）

同行的港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，以及中聯辦主任周霽都有下車，站在夏寶龍後方陪同，之後分別與李家超握手後，與夏寶龍上車離開，返回深圳，結束兩日考察行程。

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍離開前向傳媒揮手。（楊凱力攝）

2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（呂婉盈攝）

李家超感謝夏寶龍考察調研指導

李家超之後總結夏寶龍訪港行程，他表示，衷心感謝夏寶龍專程來港考察調研，給予指導和寶貴意見。他說國家十五五規劃明確支持北都建設，夏寶龍此行重點考察北都多個地點，調研土地規劃、房屋供應、教育等多個領域，他衷心感謝指導。

李家超指，夏寶龍很支持簡約公屋的作用，探訪了一家庭，感到驚喜，認同簡約公屋回應急切居住需求；又讚賞港府用好河套援港醫院，港府除了保留醫院，還提供六種輪候時間長的醫療服務，例如磁力共振、電腦掃描等，夏寶龍認同能令市民受惠。

李家超：夏寶龍認同古洞的發展

李家超說，夏寶龍又認同古洞的發展，讓市民有更好發展空間，亦指出北都是香港發展的重要新引擎；夏寶龍亦認同將大學城發展為大學城區，表示可以提升五方面元素共融的理念，產業和城市匯聚發展，不僅擴容，更能提升大學城內涵和高質量發展。夏寶龍亦聽取港府制定五年規劃工作匯報，指是方向性策略性的。

2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（楊凱力攝）

夏寶龍給予「四個肯定」

李家超說，夏寶龍給予四個肯定，一是肯定港府推動五年規劃；維護國安的能力；肯定經濟發展；肯定港府在科技創新的建設。他再次感謝夏寶龍的支持。李家超說，有四點體會：一，是會全力以赴做好五年規劃，抓住十五五規劃的機遇，加速建設國際創科中心；二，是進一步加快北都建設；三，是以大學城區作為發展大學城的方針，五個元素共同配合發展，大學城區要擴大到1000公頃；四，是進一步加快河套香港園區發展。

2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（呂婉盈攝）

五年規劃KPI？李家超：施政報告要交代進度

被問到五年規劃關鍵績效指標KPI，李家超說夏寶龍考察主要分為聽取特區制定第一個五年規劃的進度，第二是考察北都。有關五年規劃，他引述夏寶龍指國家制定十五五規劃給予香港的機遇非常豐富，故要求香港抓緊機遇，亦希望五年規劃的文件是具策略性、方向性、指導性、可操作，希望香港未來五年向部署推進，亦要求特首在施政報告按照規劃交代進度。他指，自己在每年施政報告定下不同KPI，希望將來特首亦要在施政報告，按五年規劃制定指標，交代進度，強調這與國家做法一致。

李家超指，五年規劃是方向性文件，凝聚大家共識後制定指標、落實措施，夏寶龍要求加快工作。他說，會親身主持組織不同的諮詢活動。

2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（呂婉盈攝）

皇崗新口岸正內部裝修和安裝設備

被問到新皇崗口岸是否7月1號啟用，如果不是，技術上有何困難，李家超說，主體建築大致完成，正內部裝修和安裝設備，接下來的工作是如果人大常委會六月下旬審議並授權香港管轄口岸區，當局會本地立法落實一地兩檢，強調兩地政府會馬不停蹄工作。

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰。（香港01）

6月17日，港澳辦主任夏寶龍參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01）

第一站：視察新皇崗口岸

夏寶龍早上約9時30分抵達皇崗口岸重建項目展廳，逗留約45分鐘後離開。行政長官李家超率領財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強在場迎接。同行的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方等。港深代表向夏寶龍匯報口岸重建項目的最新進展，官員簡介特區政府為落實 一地兩檢安排的本地立法準備工作

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

鄧炳強表示，目前聯檢大樓主體結構已基本完成，港深兩地正同步推進內部施工和設施安裝。接下來，下周舉行的全國人大常委會會議將審議授權香港對皇崗口岸港方口岸區實施管轄的議案。待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會隨即向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。他說會繼續與深方保持密切溝通，敲定通關日期，並適時向公眾公布。

2026年6月17日，接載港澳辦主任夏寶龍的車隊，駛入葵涌中遠國際貨櫃碼頭。（呂婉盈攝）

2026年6月17日，接載港澳辦主任夏寶龍的車隊，駛入葵涌中遠國際貨櫃碼頭。（呂婉盈攝）

第二站：視察葵涌中遠國際貨櫃碼頭

夏寶龍隨後轉往位於葵涌的中遠國際貨櫃碼頭，逗留一個多小時離開。運輸及物流局局長陳美寶表示，會積極發展智慧綠色港口，推動智能化、數字化及綠色化，完善高增值海運生態圈，持續改善稅務優惠，提升「香港船旗」國際聲譽，吸引全球優質航運企業落戶與進駐。

另外，會繼續推動航運與金融聯動發展，發揮國際金融中心資本優勢，精準對接綠色轉型融資需求，並會加強香港國際中轉樞紐地位，以及發揮香港綠色航運優勢，鞏固香港航運生態圈的韌性。

2026年6月17日，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴。（陳巧恩攝）

第三站：禮賓府午宴

離開貨櫃碼頭後，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴，逗留至下午大約4時20分，夏寶龍乘坐專車離開，在車內對外揮手。

2026年6月17日，夏寶龍中午到禮賓府出席特首李宅超安排的午宴。（陳巧恩攝）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右二）6月16日在行政長官李家超（右三）陪同下到訪河套港深創新及科技園，了解園區整體發展規劃及最新進度。（政府新聞處圖片）

夏寶龍今次來港主要就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。他昨日（16日）的行程集中了解北部都會區發展規劃，先後到訪洪水橋/廈村新發展區、北都大學城、元朗攸壆路簡約公路、元朗創科園微電子中心、古洞北新發展區、河套香港園區，以及亞洲國際博覽館。他完成考察後並未在港留宿，而是即日返回深圳，有分析認為，此舉意在體現港深兩地互通便利。