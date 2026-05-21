陳婉嫻憶梁振英、張建宗往事論胸襟 評議員為民發聲非常「輕手」
撰文：潘耀昇
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政圈近期熱烈討論個別官員的反駁風氣，包括公立醫院加價、禁另類煙議題不點名反駁議員「造謠」、「誤導」、「不實」，以及批評提出「發債由後代承受」的議員危言聳聽。工聯會元老、縱橫政壇多年的立法會前議員陳婉嫻為議員抱不平，指議員的天職為民發聲。她翻看議員批評內容，感覺非常「輕手」、平和。她憶起前特首梁振英及前司長張建宗一件往事論胸襟，指以前曾就勞工議題批評兩人，但他們不但沒反擊批評，反而不斷「日鵝夜鵝」遊說，又出席她主辦的活動。
陳婉嫻評議員為民發聲已非常「輕手」
陳婉嫻以《議員的天職》為題在報章撰文，提到近日有很多關於官員不滿議員批評的新聞，有議員更被指危言聳聽，形容有點像當年的反對派一樣被批評。她說細心看看議員批評的內容，形容都是非常「輕手」。近日更有朋友向陳婉嫻發一篇以往批評政府官員的報道，一篇是陳婉嫻2017年在報章的文章，題為《語言偽術之殿堂》，形容今天看來仍覺很好。
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陳婉嫻憶梁振英、張建宗往事論胸襟
她說，事緣當年由於梁振英政府推出的合約工時與其選舉承諾不一樣，於是批評當時由勞工處長升任政務司司長的張建宗是「語言偽術之王」，搞了個「怪物」出來。
幸好當年兩位沒有反批評我，反而不斷以「日鵝夜鵝」的方式做遊說工作，「嫻姐係咁咁咁先得……嫻姐咁咁咁唔得㗎」，而且一邊被我批評，一邊又一如既往，出席我主辦的長者宴做主禮。
陳婉嫻指，今天的議會在沒有反對派下已經變得相對平和。
偶有的批評，甚至說不上是批評的提問，只要是對事，只要是為民發聲，是正常不過的事，是議員的天職！
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