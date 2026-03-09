兩會｜梁振英：行政主導沒寫在基本法　但政治體制設定是行政主導

全國兩會舉行期間，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥在北京與港區人大及政協見面，提到行政主導是政府及社會的共同責任。正在當地的全國政協副主席梁振英表示，行政主導沒有寫在《基本法》當中，但整個政治體制設定都是行政主導，如立法由政府向立法會提出，議員除非得到特首批准，否則只可以提出與財政、公共政策無關的議案，反映立法主動權是在行政機關的手上。



2026年3月9日，全國兩會舉行期間，港區人大代表大合照。（受訪者提供）

梁振英在北京接受傳媒訪問，重提以前立法會有反對派議員從自身利益出發，希望以立法主導，組織成立所謂接近執政黨的政治聯盟，或否決財政預算案逼使政府做違反《基本法》事情，形容都是違反《基本法》，最終部分人已被起訴。

全國政協副主席梁振英。（資料圖片）

他認為市民有責任了解議員與行政機關的關係、政治體制中的功能，並要在社會上不斷宣講行政與立法各施其職。