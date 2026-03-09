兩會｜梁振英：行政主導沒寫在基本法 但政治體制設定是行政主導
撰文：潘耀昇
出版：更新：
全國兩會舉行期間，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥在北京與港區人大及政協見面，提到行政主導是政府及社會的共同責任。正在當地的全國政協副主席梁振英表示，行政主導沒有寫在《基本法》當中，但整個政治體制設定都是行政主導，如立法由政府向立法會提出，議員除非得到特首批准，否則只可以提出與財政、公共政策無關的議案，反映立法主動權是在行政機關的手上。
梁振英在北京接受傳媒訪問，重提以前立法會有反對派議員從自身利益出發，希望以立法主導，組織成立所謂接近執政黨的政治聯盟，或否決財政預算案逼使政府做違反《基本法》事情，形容都是違反《基本法》，最終部分人已被起訴。
他認為市民有責任了解議員與行政機關的關係、政治體制中的功能，並要在社會上不斷宣講行政與立法各施其職。
十五五規劃｜梁振英：香港的五年規劃須有長遠眼光 久久為攻去做中醫藥產業｜梁振英推貿易平台 冀以香港檢測標準拓市場藥材交易．梁振英｜創新平台促進中藥材守正交易黎智英判囚20年｜陳國基、陳茂波指彰顯公義 梁振英促緝拿黎子女醫療援助一帶一路十國 梁振英：望看中國人不只做生意 是有善心梁振英罕與議員約見面 政界惹「跑馬仔」遐想｜政圈風聲《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英開幕辭全文 怎打好香港一手好牌《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英：勿隨意貼「乜嘢乜嘢經濟」標籤