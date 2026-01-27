北部都會區｜陳茂波稱政府為企業度身訂造鼓勵方案　一切可商量

北都發展是近年政府重點推動項目。財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇「全球產業峰會」致開幕辭時表示，政府已將加速推進北都發展列為優先事項，以讓創新與科技（I&T）與工業發展有更好的融合。他又指出在合理的情況下，政府準備對科技及工業企業量身訂造鼓勵方案，包括批地、提供地價優惠、稅務誘因及其他便利措施等，以吸引這些企業落戶。



陳茂波表示﹕「一切都可商量」，又稱相關安排會考慮到企業引進的前沿技術、投資、項目帶來的經濟好處、可創造職位、項目如何加強香港的創新生態系統等多個因素。

稱港經濟增長來自貿易金融及創新

陳茂波表示，本港三大主要經濟增長動力來自貿易、金融及創新，並重點發展人工智能、數據科學及生物科技等新興領域，認為本港已經有非常強勁的基礎和競爭優勢。

他指，引進重點企業辦公室在過去幾年已經引入超過100間企業，預計吸納超過600億港元的投資，創造超過2.2萬個工作崗位，而相關企業亦帶來價值鏈，有助加強香港的創新生態系統。

引進辦已引入逾百企業

陳茂波又指出，香港提供全面的融資選擇支援企業發展，特區政府亦已經成立香港投資管理公司，為企業提供耐心資本，認為香港不只是連接資本市場的平台，亦可以連結人才與機遇，相信可以成為企業壯大和走出國際的策略性夥伴。

另一方面，引進重點企業辦公室表示，目前已累計引入約102家企業，當中約一半已上市，12%將會上市，引進企業聚焦行業龍頭、獨角獸或具行業領先地位的公司。

引進辦﹕洪水橋產業園需2至3年興建

引進辦主任任景信表示，第6批重點企業預計在3月至4月正式公布，涉及約20家企業，主要聚焦金融科技、生命健康、先進製造等5個領域，正仔細檢視企業的營運計劃和落地項目。基於已有不少企業落戶，未來引進企業時會更加「揀擇」，要確保企業能具體對本港經濟有利，而非單純投資承諾。

特區政府正就洪水橋內一個「片區」項目以「雙信封制」公開招標。任景信表示，引進的企業會與政府政策接軌，整個洪水橋產業園區的招標過程會舉行不少對接會，讓有興趣進駐的重點企業與相關部門對接，了解規劃用途，當中亦可能涉及與發展商合作，期望能促成配對。

他進一步指出，洪水橋產業園建設可能需時2至3年，部份引進的企業未必能等候，引進辦會先安排落戶科學園、數碼港及去年底開園的港深創科園。至於較長期的規劃，例如新田科技城則可能需時3至5年才能完成建設，屆時能進一步建立科研人才基地，配合企業發展業務和「出海」。