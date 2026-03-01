曾俊華遊長洲有感：話市道樂觀係咪平衡時空？北都足夠救全家？

農曆新年期間，財政司前司長曾俊華去長洲旅遊，他今日（1日）在社交平台回顧旅程，說觀察到人流不算特別多，鋪頭和食肆的生意「都係麻麻哋」，有酒樓東主向他訴苦「呻到樹葉都落埋」，感慨有時聽到「對香港市道樂觀」的說法時，心中在想「大家係咪生活喺唔同嘅平衡時空呢？」他說，香港要思考將來推動前行創富的經濟火車頭是甚麼，「係咪一個北都就足夠去救晒全家呢？」他說時間會說明一切。



曾俊華表示上星期趁過年放假期間，與家人朋友去長洲，午飯後行到東灣沙灘。（曾俊華FB）

曾俊華遊長洲有感：聽到話市道樂觀，係咪平衡時空？。(資料圖片/梁鵬威攝）

曾俊華遊長洲憶酒樓老闆訴苦：生意差沒人接手「捱住做」

曾俊華在社交平台分享上周到長洲，期間與食肆交流，憶述其中一個酒樓店主向他訴苦，稱過去一段時間，生意都不是很好，故一早已經放盤，想找人頂手，但儘管頂手費不高，仍然沒人肯接手，老闆一家人唯有「捱住做」。

長洲人流唔算特別多，不論係賣嘢嘅舖頭或者係食肆，見到佢哋嘅生意都係麻麻哋。我哋去碼頭附近一間相熟嘅酒樓醫肚，老闆見到我，就呻到樹葉都落埋。 財政司前司長曾俊華

曾俊華（資料圖片）

曾俊華：聽到話市道樂觀係咪平衡時空？

曾俊華指，平時出街吃飯購物，不少店主、店員都會向他訴苦稱生意不好，對前景感到悲觀，「好似冇晒希望咁，呢啲似乎已經成為喺香港生活嘅平常事」，故有陣子聽到有說法提到「香港人流市道暢旺」、「對香港市道樂觀」時，不禁令他思考：

我個心都會諗，大家係咪生活喺唔同嘅平衡時空呢？ 財政司前司長曾俊華

北部都會區（資料圖片）

北都足夠救全家？ 曾俊華：時間會說明一切

曾俊華又說，香港面臨的情況不容易，行業面對內地等地區的競爭，一早已經陷於苦戰，一些原本賺錢的行業，亦都不斷萎縮。