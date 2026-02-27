預算案｜許正宇稱轉撥外匯基金非常態化　冀多元資本參與發展北都

政府於新一份《財政預算案》提出，分兩個財政年度從外滙基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目。



財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，轉撥外滙基金以投資工務工程並非常態化安排，期望當政府投入更多資金後，能刺激市場，吸引多元資本參與北部都會區發展，更好結合「有為政府」和「高效市場」，相信有關安排能讓香港經濟更多元化、產業的基礎更鞏固，而不只是聚焦於服務業。

計劃公布後已與評級機構溝通

就5年前曾表示隨便動用外滙基金可能會動搖市場對聯繫滙率制度的信心。許正宇指出，5年前和現在的自己，都是同一個人，原則和邏輯一脈相承，須考慮到必須要確保金融穩定，而政府與評級機構等溝通後，雖然轉撥後會令外滙基金的盈利減少，但本身外滙基金有正增長，亦無損抵禦風險和確保金融穩定能力。

對於有說法指政府財政「發債當作收入」，許正宇稱，政府財政賬目是以現金記賬，安排高度透明，而中期預測2030至31年度政府債務與本地生產總值比率為19.9%，認為債券發行屬可控水平。

財政司司長陳茂波（左二）今日公布新一份財政預算案，並於下午見記者。（鄭子峰攝）

稱預算案兼顧短中長期安排

許正宇其後會見傳媒時，被問及外界不少聲音指對市民「派糖」的措施不是太多，反之投資方面比較多。許正宇不同意這個說法，指預算案兼顧了宏觀和微觀各方面的安排，包括長遠和短、中期的要求；又指出鋪排當然在前面的部分有很多宏觀政策，包括如何推動香港發展，但其實後面亦有相當部分提及包括差餉和與領取社會福利的市民相關的具體措施，也有一些並非一次性的措施，其中就市民本身、供養父母或子女扣稅額也有改動，涉及約50億元，此政策日後繼續存在，他們就仍能得益。