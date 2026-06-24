清潔街道善用科技裁減人手？謝展寰：目標是改善成效　非節省人手

政府近年推動創新科技應用，但有意見指香港無人清潔科技的應用程度與內地差距懸殊。立法會今日（24日）舉行會議討論，有議員關注現時街道潔淨服務合約標書有規定人手最低要求，當中成本高昂，變相不鼓勵投標者引入科技，憂推動清潔科技最終變「做show」。



環境及生態局局長謝展寰表示，標書評核準則已經調整，技術方面的參考比以往高，但強調並非純粹為節省人手。他又指出，食環署一向以成效為本，並已訂立績效指標，以及於招標文件中列明要求，確保承辦商的服務水平達到部門認可。



環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝/資料圖片）

議員倡招標取消最低人手要求 謝展寰：有創新科技建議可加分

會上，民建聯選委界議員何俊賢指出，食環署街道潔淨服務合約標書有規定人手最低要求，合約中有8成開支用於人力，導致成本高昂，變相不鼓勵投標者引入科技，有礙政府落實推動創新科技的目標。他建議政府以績效評標，並適度放寬或取消標書中的最低人手要求。謝展寰回應指，食環署鼓勵投標者於合約訂明的要求以外，提出其他可行的創新方案，投標者的科技創新建議可有助提升服務效益，可於項目獲得額外分數，以增加投標者引入科技的誘因。

民建聯議員何俊賢。（鄭子峰攝/資料圖片）

謝展寰又表示，清潔服務合約以成效為本，承辦商提供服務時需跟從績效指標，例如保持垃圾桶潔淨度。政府亦會因應服務性質，在招標文件中列明人手、工作更次以及清潔頻率等要求，確保中標者的服務水平能達到部門認可。

推創新科技僅為「做show」？ 謝展寰：潔淨程度高頻率使用低

民建聯港島西議員陳學鋒則指，政府早前似乎較常使用高速清洗盤的設備，但近期似乎不常使用，表示擔心只是「做場show」，故建議政府應監督承辦商使用科技的頻率。謝展寰表示，高速清洗盤於試驗期間見成效，政府已將其轉化為標書標準器具，並於全港18區使用。他續指，高速清洗盤的潔淨程度較高，因此可能實際需要使用的頻率相對較低，但會呼籲相關部門特別留意科技的使用情況。

民建聯議員陳學鋒。（黃浩謙攝/資料圖片）

謝展寰：標書評核有平衡 鼓勵投標者用科技

社福界議員陳文宜亦表示，認為用「價低者得」形式招標可能與政府承擔科技投資的原則互相矛盾，且標書制度與科技使用背道而馳。謝展寰表示，政府已經調整標書的評核準則，過往約有3成參考技術、7成參考人手及價錢等因素，但現時已取得平衡，以鼓勵投標者引入科技。

社福界議員陳文宜。（資料圖片）

議員促善用公帑改人手配置數目 謝展寰：視乎情況

批發及零售界議員邵家輝認為，在現行的標書中，人手開支佔8成金額，而投標者如果善用科技，實則難以滿足最低人手要求，因此政府應調整人手配置，以確保公帑用得其所。謝展寰回應時指，現時香港街道清潔的首要目標是改善成效及職安健，而非為節省人手，因此標書當中仍有最低人手要求，以確保投標環境維持公平。不過，他續指，政府仍在試驗其他新技術，如成效顯著會納入至標書中的要求，會視乎情況改變人手要求數目。