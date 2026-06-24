立法會訪京打「校呔」惹微言　李慧琼籲議員有話直說｜政壇諸事町

全體立法會議員下月首次上北京考察，亦是「大主席」李慧琼上任後首次「帶隊」。有傳媒報道，行管會拍板訂製統一款式的領帶和絲巾，要求議員訪京時佩戴，引起部分代議士私下不滿尤如「校呔」般形式主義。《香港01》獲悉，正在北京出席全國人大常委會的李慧琼，看畢報道有特意在90名議員的通訊群組中附上報道澄清，指從沒有要求大家統一打領帶或佩戴絲巾訪京，更直言議員若對議會工作有意見，可以直接與她溝通。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

立法會訪京打「校呔」惹微言 李慧琼籲議員有話直說

消息指，李慧琼在訊息中又呼籲各議員共同致力維護立法會的形象，並稱一直很重視和同僚溝通，各協調組成員也可以在協調會反映意見。李此言一出，據聞即有人發言表示支持。有人回覆統一「打呔」有價值，要為維護立法會形象而努力，有人就表示將「打呔」上京學習，或追問「紀念品有無得買」。

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

有議員透露，李確實從未在大群組正式公布要求統一「打呔」，笑言「打呔風波」屬於尚未發生就被爆料，但該人指持正面態度，部分區議會都有特定風褸、恤衫、徽針，以示團結。亦有議員坦言「好小事」，即便是同鄉會等團體，每年都會設計新紀念品，形容活動時統一著裝是合理。

有議員認同劃一打呔：最緊要設計型

有份就新領帶設計投票的行管會成員、新民黨議員何敬康自言更關注設計是否好看，他指新領帶設計不錯，適合日常佩戴，「最緊要係型，型就乜都得，唔型就唔得」。他又形容，如果設計美觀，即便訂製帶「立」字的西裝外套都樂意接受。

第八屆立法會議員（廖雁雄攝）

新呔藍色「立」字暗花 料八、九月登場

雖然最終要否劃一跟隊形「打呔」尚未可知，但今次風波已引起部分議員的好奇，有人四處打探新領帶的樣式。據聞，新領帶以藍色打底，布滿「立」字暗花，立法會亦計劃推出多幾款顏色領帶，及類似款式的女式絲巾，預計在八至九月登場，當作紀念品供出售，取代現時的藍紫黑色融合的舊款。

政府及上屆立法會大灣區訪問團。（歐嘉樂攝）

話說回來，究竟新領帶是否為了立法會首次全體上京而設計？有知情者明確表示無關，確認今次只是立法會為更新紀念品，「先叫議員做下『model』，都好正常」，舊款設計不合心意，才是主要原因。