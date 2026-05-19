立法會足球隊屢敗給政府隊　招議助「新血」埋班助攻｜政壇諸事町

立法會與政府足球友誼賽自2023年復辦後，已經舉辦了三場賽事，不過三次都是立法會隊飲恨不敵政府隊。《香港01》獲悉，近日立法會邀請各議員辦公室職員，加入壯大足球隊，還說會安排恆常練習和友誼賽，不知招議助「新血」埋班助攻，是否為了扭轉以往逢戰就敗的局面呢？



2025年，立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽，特首李家超到場。（夏家朗攝）

立法會足球隊屢敗給政府隊 招議助「新血」埋班助攻

據了解，本屆立法會足球隊計劃邀請議員辦事處職員，加入其足球隊。足球隊將安排恆常練習及友誼賽，對手可以是政府或其他團體，具體安排待定。

去年友誼賽李家超「助陣」

過往的三屆年度行政立法足球友誼賽，立法會隊均不敵政府隊。去年的友誼賽在啟德青年運動場舉辦，特首李家超都有到場，還為政府隊助陣說「我呢對士氣高、人強馬壯」，雖然友誼第一，但比賽不會手軟，最終政府隊以2:1勝立法會隊。

2025年，立法會足球隊與政府足球隊首度在啟德青年運動場舉行友誼賽。（夏家朗攝）

至於前年友誼賽，立法會隊是以2:7輸給政府隊；2023年則是以2:3不敵政府隊，時任大主席梁君彥稱過去15年立法會對戰政府的戰績是3勝2和，直言「未輸過」，不過最終變「烏鴉口」。不知今年立法會是否打算一舉扭轉「常輸」局面？