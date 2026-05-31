陳茂波被拍到偕妻子北上消費　光顧平價咖啡店新品牌｜政壇諸事町

北上消費興起，財政司司長陳茂波也不例外，早前與妻子許步明到深圳灣文化廣場，光顧一間新品牌咖啡店，店舖走平價路線，會員價可低至9元一杯咖啡。這名「神秘顧客」未知是否想「刺探軍情」，了解內地飲食業營運模式，對香港的啟示？財爺前年回應北上消費潮時曾提到，香港從來不是「鬥平」，要「鬥平」無得做，不能低估本地消費能力，香港要提升服務質素。



陳茂波被拍到偕妻子北上消費，光顧平價咖啡店新品牌。（網民Thomas Yeung圖片）

陳茂波被拍到偕妻子北上消費 光顧平價咖啡店新品牌

有網民上周四（28日）在社交平台張貼在深圳遇到陳茂波的相片，相中陳茂波與太太許步明在一間位於深圳灣文化廣場的Ora Coffee咖啡店「飲嘢」，當時陳茂波低頭看手機，坐在旁邊的妻子則上衣掛上太陽眼鏡，觀摩舖面。

Ora Coffee咖啡店《小紅書》網民評價好壞參半

根據資料，這間咖啡店是皮爺咖啡（Peet's Coffee）旗下品牌，主打新鮮咖啡，28天烘焙咖啡豆，同時提供甜品輕食，被內地網民形容為售價親民，一般而言大約15元至25元一杯咖啡，會員價更可低至9元一杯。

Ora Coffee咖啡店《小紅書》網民評價好壞參半

不過，評價好壞參半，有網民在《小紅書》指咖啡雖然便宜，但不好喝，「環境那麼好，地理位置這麼好，不要浪費資源呀，趕緊提升自己咖啡水準吧！」

陳茂波這名「神秘顧客」未知是否想「刺探軍情」，了解內地飲食業營運模式，對香港的啟示？前年財政預算案發表後，有市民向陳茂波反映香港百物騰貴，他當時回應指香港從來不是「鬥平」，要「鬥平」無得做，鼓勵商界在控制成本之餘，也要提升服務及產品質素。

曾任財政司司長的曾俊華今天（31日）在網誌表示早前兩周內兩赴廣州工作。（曾俊華FB）

曾俊華佩服北上消費港人精力 75歲自言適合留港消費

香港的吸引力相信仍有地理優勢，曾任財政司司長的曾俊華今天（31日）在網誌表示早前兩周內兩赴廣州工作，75歲的他形容自己是「有番咁上下年紀」的港島人，高鐵車程一個多小時，若連同轉車加行路，「即日來回，我都真係覺得幾攰」，指不少朋友都喜歡北上消費，佩服北上消費港人精力。