僱員再培訓局升格「技能提升局」　修例草案7.8交立法會首二讀

特區政府今日（6月月26日）刊憲，提出把僱員再培訓局易名為技能提升局，從而擴大其法定職能及權力，讓再培訓局能夠按2024及2025年《施政報告》公布的方向落實改革措施，提升其運作效率。



2024年施政報告對僱員再培訓局重新檢討及定位，建議將課程報讀資格，由副學士放寬至學士。（資料圖片）

擴大法定職權 提供高階技能課程提升競爭力

政府在憲報刊登《2026年僱員再培訓（修訂）條例草案》，內容主要包括擴大再培訓局升格為技能提升局後的法定職能及權力，涵蓋制訂「技能為本」培訓框架、因應框架提供培訓及就業服務等，並就相關的財政事宜作出規定；優化技能提升局的組成；簡化委任培訓機構的程序；將再培訓局、僱員再培訓基金、僱員再培訓徵款易名；以及作出技術性修訂以提升運作效率。

勞工及福利局發言人表示，升格後的技能提升局除繼續履行其對本地基層勞工及技能水平或就業能力較低人士提供服務的使命外，亦會倡導持續進修及技能提升，針對學歷和技能水平相對較高的在職人士發展更多較高階的技能課程，以持續提升他們的生產力及競爭力。

行政長官李家超在2025年施政報告提出修訂《僱員再培訓條例》。（鄭子峰攝/資料圖片）

前年施政報告提改革 再培訓局升格促進整體勞動人口技能

行政長官李家超在2024年《施政報告》公布改革再培訓局及大力加強本地勞工培訓，再培訓局由以往為基層勞工提供「就業為本」的培訓，提升至為整體勞動人口制訂「技能為本」的培訓課程和策略，從而支持本港經濟發展。去年《施政報告》則提出，政府會因應再培訓局敲定的全新工作計劃修訂《僱員再培訓條例》。

僱員再培訓局主席黃傑龍表示，未來再培訓局將推行改革，協助在職人士自我增值，稍後再培訓局亦會改名以反映日後職能和定位。（蕭輝浩攝）

再培訓局新任主席今年初與傳媒茶聚時表示，面對全球AI人工智能浪潮，再培訓局將由以往協助失業人士轉跑道的「職業為本」，轉型為推動全民自我增值的「技能為本」。具體措施包括進行課程檢討，並於課程加入AI元素，以及開設AI課程，另外亦於九龍灣設置佔地10萬呎的新總部，以提供更多課程。

再培訓局自2025年1月起推行一系列短期改革措施，從而提升服務。部分中長期改革措施須在完成修訂《僱員再培訓條例》後方可全面推行。修例草案將在7月8日提交立法會進行首讀和二讀。