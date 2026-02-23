政府擬准僱員再培訓局擴至外傭外勞及專才　議員批變外勞培訓處

政府提出改革僱員再培訓局，擬修例放寬培訓對象，涵蓋專才、外傭及外勞，並准再培訓局在香港以外地區培訓勞工。



立法會人力事務委員會今日（23日）舉行會議，勞聯選舉委員會界別議員林振昇表示，不希望再培訓局成為「外勞培訓處」。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，隨着香港人口老化，外傭照顧長者等技能必定有需求，惟香港多達37萬名外傭，社署數千個培訓名額並不足夠。



政府提出改革僱員再培訓局，擬修例修例放寬培訓對象，涵蓋外傭、專才及外勞等。（資料圖片）

外傭可讀提升家務料理及照顧長者技能課程

目前僱員再培訓局只為《僱員再培訓條例》下定義的「合資格僱員」提供服務，不包括經部分人才入境計劃來港的人士（專才）、輸入勞工和外傭等。勞工及福利局認為，雖然上述群組非培訓服務的優先對象，但為他們提供特定能培訓，能有助提升本地整體生產力。

政府擬修例容許再培訓局按服務優次及需要，為上述群組以用者自付或成本加成的原則，提供培訓服務，例如提升外傭家務料理及照顧長者的技能，以協助釋放本地家庭的勞動力。但他們不具備資格申請領取再培訓局發放的津貼。

勞聯選舉委員會界別議員林振昇。（資料圖片／黃浩謙攝）

擬修例准再培訓局在香港以外地區培訓勞工 如大灣區

另外隨著新興行業興起，全球經濟行業技術不斷演變，為確保本地勞動力具備業界所需技能，政府擬修例容許再培訓局在香港以外地區，包括大灣區等，按相關培訓資源條件及實際培訓需求，為本地學員進行指定培訓活動，以滿足本地經濟發展的人力需求。

林振昇質疑需要性︰不希望再培訓局成為外勞培訓處

立法會人力事務委員會今日舉行會議，勞聯選舉委員會界別議員林振昇表示，不希望再培訓局成為「外勞培訓處」，並影響本地培訓資源，加上社署已為外傭提供培訓，質疑改革的必要性。

好多人才或者外勞嚟港之前已經有一定知識同技能，加上外傭訓練其實社署都有好多計劃做緊，所以實際係咪有需要呢？ 勞聯選舉委員會界別議員林振昇

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／鄭子峰攝）

孫玉菡︰社署數千個培訓名額不足夠應付37萬外傭

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，修例後的重點仍是本地勞工，強調不應只着重眼前，需具備前瞻性，例如隨着香港人口老化，對於外傭照顧長者等技能必定有需求，惟香港卻多達37萬名外傭，社署數千個培訓名額並不足夠。

翻查資料，社署相關培訓課程應為2023年10月推行的「外傭護老培訓試驗計劃」，預計每年提供約1,230個免費培訓名額，3年合計提供3,690個名額。

僱員再培訓局主席黃傑龍。（資料圖片）

僱員再培訓局主席黃傑龍︰外傭等群組非優先處理項目

僱員再培訓局主席黃傑龍則指，未來的服務對象擴闊純粹是彈性和空間，重申外傭等群組非優先處理項目。「佢一定係要對香港大局同整體經濟有利，我哋先至去做，唔係純粹為我哋局賺多少少錢就去做呢啲課程。」

工聯會選舉委員會界別議員黃國提問指，電動車維修、無人機及機械人操作等，能否爭取與內地的課程接軌，讓本地勞工可在內地與香港工作。孫玉菡則指，資歷認可涉及比較複雜的問題，有機會與內地再作商討。