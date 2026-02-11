僱員再培訓局短期內改名　改革助全港打工仔增值　課程引入AI元素

僱員再培訓局宣布全面改革，新任主席黃傑龍與傳媒茶聚時表示，面對全球AI人工智能浪潮，僱員再培訓局將由以往協助失業人士轉跑道的「職業為本」，轉型為推動全民自我增值的「技能為本」。具體措施包括進行課程檢討，並於課程加入AI元素，以及開設AI課程，另外亦於九龍灣設置佔地10萬呎的新總部，以提供更多課程。



他表示，為配合再培訓局的職能改變，勞工及福利局將修改法例放寬基金用途，同時再培訓局將改名以反映職能，料短期內會有公布，又指目前再培訓局有逾百億儲備，足以應付未來改革開支。



黃傑龍表示，再培訓局自2025年起已落實連串改革措施，包括取消參與培訓人士的學歷上限，並提供更多新技能和高階課程。在2025/26年度首三季，再培訓局整體入讀人次約14萬，較上一年度同期增加約4%，當中1.7萬人次持副學位或以上，佔整體入讀人次約12%。

僱員再培訓局主席黃傑龍表示，未來再培訓局將推行改革，協助在職人士自我增值，稍後再培訓局亦會改名以反映日後職能和定位。（蕭輝浩攝）

再培訓局檢視課程 加入AI元素

他續稱，現時再培訓局正檢視轄下逾800個課程，並將AI基礎技能融入課程體系，同時今年新增與聖方濟各大學和演藝學院合作，引入健康護理、影視文化相關課程，日後亦希望加入AI、ESG、虛擬實境、新能源汽車維修等新課程，而再培訓局的角色不再只是協助失業人士轉型，而是助全港打工仔增值進修。

因應角色轉變將改名 修訂再培訓基金用途範疇

因應角色定位轉變，黃傑龍透露，勞工及福利局將修訂再培訓局條例，預料再培訓局將改名以反映新職能，同時亦會修訂僱員再培訓基金的用途，讓再培訓局可與不同機構和公司合作提供社會需要課程。再培訓局已於九龍灣設置佔地逾10萬呎的新總部，提供各類型課程和工作坊，未來亦會成立技能研究部，聘請專家分析市場數據，及早培訓未來所需人才。

再培訓局行政總監吳國強稱，職訓局將由「工種為本」轉變為「技能為本」，目標是協助在職人士增值，日後課程將以20至30小時的微課程、模組化形式推行，除面授外亦會增設網上課程鼓勵進修，並會因應各行業加入AI元素，例如「服務業智能客服」、「智能市場營銷」。他同時強調，未來會繼續提供原有支援新來港人士、中年人士轉型等服務。

僱員再培訓局主席吳國強表示，再培訓局已於九龍灣設置10萬呎的新總部，可作舉辦課程和工作坊之用。（蕭輝浩攝）

擁逾百億儲備暫無財政壓力 日後課程能者自付

被問及日後學費資助水平，以及推動改革的財政來源時，黃傑龍表示現時再培訓局有過百億元豐厚儲備，足以應付目前各項改革開支，會採取「應做盡做」的策略，特別是面對經濟逆周期再培訓局有必要提供更多課程，開支勢必增加甚至出現赤字，亦有信心政府會處理基金財源。

吳國強補充，現時失業人士可免費報讀課程，亦每月可獲最多8,000元津貼；至於在職人士月入1.4萬元可免費報讀課程，月薪1.4萬元以上則按比例收費。

再培訓局學生畢業後即轉型投身職場

再培訓局課程畢業生鄺銘景，以往在電訊業工作，及後因失業而報讀網絡安全技術人員證書課程，畢業後入職IT工程公司任高級系統支援工程師，薪酬與以往相若。他表示，透過課程學習到不同網絡攻擊手法，能識別各種攻擊，又指經歷失業後體會自我增值的重要性，未來希望學習AI知識持續增值。

僱員再培訓局課程畢業生鄺銘景，失業後修讀網絡安全課程，成功轉行成為系統支援工程師。（蕭輝浩攝）

再培訓局亦有與不同公司合作，提供度身訂造的課程，當中包括與煤氣公司合作開辦「燃氣技術助理（維修保養）基礎證書度身訂造課程」。煤氣公司集團培訓及發展部總經理暨中華煤氣培訓學院院長方啟承表示，課程有助公司應對技術人員短缺，擴闊招聘對象和吸引有意轉行人士入行，公司在培訓前與學員簽約，完成培訓後即可上班，確保員工入職前已有基本知識，可盡快投入工作。

煤氣公司集團培訓及發展部總經理暨中華煤氣培訓學院院長方啟承表示，與再培訓局合辦度身訂造課程，有助公司解決技術人員短缺。（蕭輝浩攝）

課程畢業學員梁嘉豪以往從事設計工作，後來公司撤離香港修讀課程轉跑道。他表示，現時與不同師傅一同外出工作接觸客戶，工作除了要具備維修技術外，亦要懂得與客戶溝通，未來目標是考取政府牌照成為專業人士，日後亦希望修讀AI和氫能應用的課程。