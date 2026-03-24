再培訓局冀鼓勵銀髮族重投市場　有後60不退休兼任保健員及救生員

僱員再培訓局今日（24日）舉行「ERB年度頒獎禮2025-26」，合共頒發逾百獎項，今屆更增設「職場再出發培訓獎」，鼓勵「後60」（60歲或以上人士）重投勞動市場或開展第二事業。今屆得獎學員包括退而不休、身兼多職的「後60」；亦有前健身教練因疫情失業，轉行成為物理治療及保健員；以及在ERB課程中找到新出路的休學少年。



ERB「職場再出發培訓獎」得主何沛亨（中）、ERB「傑出學員獎」得主方文希（左）、馬偉豪（右）。（主辦方提供圖片）

「傑出學員獎」得主馬偉豪原為體適能教練，無奈疫情期間健身行業的工作難以維持，需要重新思考未來事業發展路。有見社會對護理人才的需求殷切，他亦想繼續運用過去的專業經驗，遂報讀 ERB「物理治療助理基礎證書」課程，畢業後他投身護理行業，在長者中心任職物理治療助理，為長者提供復康服務。

另一得主是學生方文希。他表示，初中階段在疫情中度過，頻繁切換網課和面授課堂，導致他中三復課後難以適應校園生活，一度休學。他自小享受對電腦操作感興趣，在社工鼓勵下報讀了ERB「電子及電腦製作組裝基礎證書」課程—青年培育計劃，成為學習生涯中的重要轉捩點。

ERB課程讓方文希明白，學習不一定是為了應付考試測驗，還可以是探索自己感興趣的事物，重燃他對學習的熱誠和信心。完成青年培育計劃後，方文希選擇升讀「人工智能及機械人學職專文憑」，冀未來繼續進修學士學位，成為電子工程師。

此外，為推動釋放銀色生產動力，今屆增設「職場再出發培訓獎」，表揚積極參與培訓的「後 60」（60 歲或以上人士）學員。得獎者之一的何沛亨原從事電子零件銷售工作30多年，60歲時因公司業務重組離開職場。不過，他沒有選擇就此退休，而是積極展開第二人生，報讀再培訓局的「保健員證書課程」及「殘疾人士院舍保健員護理技巧增修證書（兼讀制）」課程等，現時除在老人院舍和殘疾院舍擔任保健員外，亦擔任家居陪診員和泳池救生員，成為後60「斜槓族」。

勞福局局長孫玉菡表示，再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括人工智能（AI）應用的各類「技能為本」培訓。（主辦方提供圖片）

勞福局局長孫玉菡致辭時恭賀各個人和機構得獎者。他表示再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括人工智能（AI）應用的各類「技能為本」培訓，未來亦會繼續加強與培訓機構和企業伙伴的協作，擴闊課程多元性和覆蓋面，以應對創新科技發展及數字化的挑戰。

再培訓局主席黃傑龍致辭時表示，全球正面對AI推動的科技和經濟革命，而AI將是香港未來經濟發展的重要引擎和動力。（主辦方提供圖片）

再培訓局主席黃傑龍致辭時表示，全球正面對AI推動的科技和經濟革命，而AI將是香港未來經濟發展的重要引擎和動力。再培訓局作為發展大戰略中的小齒輪，將繼續協助市民提升技能，學習AI等新技能應用，成為本地勞動力的後盾，應對經濟轉型和迎接新機遇。