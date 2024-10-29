再培訓局改革｜議員憂連年赤字將耗盡儲備　行政總監稱會量入為出

施政報告2024提出改革僱員再培訓局，僱員再培訓局行政總監吳國強今日（29日）接受電台電話訪問表示，明年局方將不設學歷上限，提供15000個年度總學額予高學歷人士進修；此外，同樣接受訪問的立法會人力事務委員會主席林振昇則指，擔憂局方數年後會耗盡財政儲備，建議政府可視乎情況注資。



僱員再培訓局行政總監吳國強（梁思行攝）

吳國強今日出席電台節目表示，因應施政報告提出的要求，局方今年將進行4大改革：第一是重新定位服務範圍、擴大服務對象，明年起會放寬學員的學歷上限，以全民培訓為目標；第二是加強調研職能培訓、協助市民掌握未來技能，為社會提供將來需要的角色及定位；第三則是技能為本、構建進修階梯，局方會為不同技能制定最新架構及途徑；第四為改良營運模式，吸納更多培訓機構，以及在近地鐵站的地點設綜合培訓中心。

至於新增的15000個年度總學額會否足夠，吳國強表示，於疫情期間局方曾放寬學歷規限，發覺有一成學員屬高學歷人士，按此經驗，將原有的15萬個學額增加15000個，加上去年亦提供3萬個備用學額，而且年中亦會進行檢討，可自由調節學額。

在短期措施方面，吳國強指或會開設資歷架構第3、4級的課程，用以配合現今的工業4.0趨勢，推廣數碼新技能，如人工智能、區塊鏈、數據分析等；此外，他亦希望透過課程推動行業應用科技，如餐飲、環境衛生等行業。此外，局方會推出更多「微證書」短期課程，鼓勵在職人士進修。

談論到推行全面培訓會否影響財政問題，吳國強指局方財政穩健，現今有130多億基金儲備，每年亦有輸入勞工的再培訓徵款作穩定收入，會繼續量入為出。另外接受電話訪問的立法會議員林振昇表示儘管局方有130多億結餘，但考慮到局方賬面每年赤字大概8至9億，從長遠而言擔心開支會更大。他稱假設數年後局方耗盡基金，政府可視乎社會的支持程度而決定注資與否。