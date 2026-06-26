財委會通過公務員加薪2%　議員憂「劈炮」　楊何：辭職率僅1.38%

特區政府日前宣布，行政長官會同行政會議決定公務員劃一加薪2%，立法會財務委員會會議今日（26日）審議公務員薪酬調整方案，有議員認為，政府目前財政面對總體赤字，加薪2%是穩妥的決定，但亦有多名議表示不滿，認為偏離薪酬趨勢淨指標，以及漠視公務員付出，會打擊士氣。



公務員事務局局長楊何蓓茵表示，如果跟從中層薪酬淨指標加薪2.64%，開支會再多20億元，但當前地緣政治局勢不明朗，需要審慎財政以備不時之需。加薪方案最終順利獲得通過。



有議員稱政府將公務員「當空氣」 楊何蓓茵：需要審慎財政

前土木工程署長、工程界議員卜國明表示，今年世界競爭年報當中，香港競爭力因素中的「政府效率」 排名全球第二、亞洲第一，認為加薪2%是將公務員的付出「當空氣」。他指，加薪幅度低會降低公務員職位吸引力，有礙吸引新晉人才，不可「又要馬兒好，要馬兒不吃草」。

九龍中議員楊永杰亦擔心，加薪幅度低會導致更多公務員「劈炮唔撈」，令整體服務質素降低。

立法會議員卜國明。（夏家朗攝/資料圖片）

立法會議員楊永杰。（資料圖片）

楊何蓓茵回應指，政府重視公務員的付出，但目前地緣政治局勢不明朗，需要審慎財政，並有足夠儲備，以應對不時之需，而非刻意壓低加幅。她續稱，目前公務員辭職率不高，僅為1.38%，相信如果公務員以終生事業為目標，薪酬能夠應付貨物通脹並維持購買力，因此職位依然能夠吸引不少申請者。

議員倡釐清因素比重 楊何蓓茵：做足儲備應對不明朗地緣政治

勞工界議員林振昇則關注，是次薪酬調整沒有跟從薪酬趨勢淨指標，似乎將調查結果邊緣化。他又認為，政府過於強調公眾觀感，容易造成對立。勞工界議員林偉江亦表示，雖然政府表明有深入考慮六大因素，但過於籠統，難以說服公務員，認為應該釐清不同因素的比重。

立法會議員林振昇。（資料圖片）

工聯會林偉江。（湯致遠攝/資料圖片）

楊何蓓茵強調，政府明白不應因為單一事件影響全部公務員利益，但行會作所有決定時都必須考慮市民期望。她又指，薪酬調查能提供私營機構薪酬的可靠數據，而且方法嚴謹，必須繼續進行，不過考慮不同因素時沒有公式，需要視乎情況而定。楊何蓓茵續稱，現今勞動市場波動，經濟狀況不穩，最重要是保住市民「大荷包」，因此作出是次決定。

梁美芬：加薪2%是公務員共渡時艱好機會

選委界議員梁美芬則對加薪幅度表示支持，指是公務員共渡時艱的機會，並贏回民心。她指，從事公務員並非為薪金，而是履行使命，以及發揮對公營服務的興趣，希望公務員正面看待，日後加薪幅度或會再提高，屆時「大家都開心」。最終公務員薪酬調整建議獲議會過半票數通過，在場沒有人反對。