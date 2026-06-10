公務員加薪2%｜警隊不滿　華員會斥民粹：好嘢當空氣，衰嘢日日數

行會通過政府建議的公務員劃一加薪2%方案，低於多個工會提出加薪3%至4.12%的訴求。多個公務員工會今天（10日）與公務員事務局會面。警隊不滿加幅，認為偏離機制。華員會會長蔡冠龍批評行會的諮詢過程如「做場戲」，亦慨嘆社會忽視公務員貢獻，「好嘢當空氣，衰嘢日日數」，放大失誤兼且每天予以批評，「你要數呢個偷懶蛇王，17萬公務員實有，你一年每日數一個都係365個啫」。



2026年6月10日，警察隊員佐級協會主席梁俊傑與公務員事務局會面，討論公務員加薪。（呂婉盈攝）

警察隊員佐級協會不滿加薪2%

公務員事務局約見四個公務員中央評議會，聽取職方意見。警察隊員佐級協會主席梁俊傑於會後表示，已向局方反映意見，對是次薪酬調整表示不滿，認為偏離機制。他指，會在警察評議會的平台繼續向局方反映。被問到會否影響士氣以及局方有否提出後續方案等，梁俊傑表示「唔清楚」。

2026年6月10日，警察隊員佐級協會主席梁俊傑與公務員事務局會面，討論公務員加薪。（呂婉盈攝）

財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026月2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。（陳葦慈攝）

華員會斥公務員加薪民粹：好嘢當空氣，衰嘢日日數

華員會亦有代表與公務員事務局見面，會後因沒獲理事會授權而不便受訪。會長蔡冠龍在電台節目表示公務員加薪須考慮社會觀感，但絕不能遷就大眾對加薪的觀感，否則淪為「民粹主義」。他以三隧分流方案實施後交通暢順為例，雖然「連小學生都覺得隧道暢通咗」，但公務員的貢獻卻被社會忽視，猶如「水同空氣咁，唔經唔覺發生咗」。倘有失誤則被放大，每天予以批評。

你要數呢個偷懶蛇王，17萬公務員實有，你一年每日數一個都係365個啫。 華員會會長蔡冠龍

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（資料圖片/梁鵬威攝）

蔡冠龍：行會應受到指摘，完全係做場戲

另一個蔡冠龍關注左右公務員加薪決定的，是行政會議的諮詢過程。他說，過去近50年來當行會通過薪酬調整建議後，即使之後與公務員團體見面聽意見，也幾乎沒因而改變調薪幅度，僅1998年受華員會及多個公務員協會聯合表達強烈不滿後，才微調加幅。他強調華員會提出劃一加薪4.12%的訴求，是考慮了去年凍薪後的通脹影響，倘加幅少於3.8%，則變相減薪。

行會應受到指摘，完全係做場戲，比人當透明。 華員會會長蔡冠龍

蔡冠龍指，政府將職方提交的理據「水過鴨背」、「比人當透明」，批評政府近年章法「有啲亂龍」，不論是面對疫情、經濟低迷或財政有盈餘時，都以緊縮態度處理公務員薪酬調整。