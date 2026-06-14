公務員加薪｜楊何蓓茵：從來不是追蹤通脹　通縮亦不一定減薪

行會建議公務員加薪2%，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員薪酬調整從來目的並非追蹤通脹，形容「就等如若有通縮時亦不一定要減薪」，而是考慮六大因素。然而，翻查資料，六大因素之一包括香港的生活費用變動，即通脹幅度。楊何蓓茵表示由2001年起加薪幅度已跑贏累計通脹，故應看長遠的趨勢，並不是公務員購買力減弱。



2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

毋須高薪留人？楊何蓓茵：公務員很大滿足感來自市民受惠

楊何蓓茵接受NOW新聞台訪問時被問到是否毋須以高薪留住人才在「熱廚房」，她表示，公務員很大的滿足感來自幫到市民，「如果做到一些政策或措施出來，是能夠令市民受惠，增加幸福感、獲得感，這都是對公務員一個很大的滿足。」

尤其是本屆政府要煮的餸越來越多，日日都有新出品，但我相信喜歡煮餸的人，尤其喜歡煮完餸見到食你的餸的人，那個滿足感的人，一定不介意廚房熱。 楊何蓓茵

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（呂婉盈攝）

公務員薪酬調整考慮通脹 楊何蓓茵：目的並非追蹤通脹

公務員薪酬調整考慮六大因素，包括香港經濟狀況、香港的生活費用變動（通脹幅度）、政府財政狀況、薪酬趨勢調查所得出的薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求及整體公務員士氣。

今次建議加薪2%引起工會不滿，質疑連續兩年跑輸通脹變相減薪，楊何蓓茵直言：「公務員薪酬調整從來的目的都並非追蹤通脹。」

等如若有通縮時亦不一定要減薪一樣，如果我們放長線去看，由2001年那個世紀看加薪幅度都是跑贏了累計通脹。我們在一年或一兩年間的變動，我們去看長遠的趨勢，並不是公務員購買力減弱。 楊何蓓茵

「跳point」要「拉curve」 楊何蓓茵：工會反對亦會續推

另一個關注點是政府計劃十月起推出公務員增薪點「跳point」要「拉curve」的新評核制度，至少5%表現欠佳的公務員會凍增薪點半年。楊何蓓茵表示即使工會反對都會繼續推行，很想以輔導或培訓等幫助被評為第四至六級的同事。

事業生涯總會有些時候，例如能力去到一些瓶頸或者他換了一個新的崗位，剛剛就是用不到他最叻的一瓣，最利那把刀，他都需要時間適應。一定有起有落，若同事在那個時間是落的，我們就幫她。 楊何蓓茵

2026年6月9日，公務員事務局局長楊何蓓茵見記者，交代公務員加薪。（楊凱力攝）

楊何蓓茵被問到多個工會都表明反對新措施，她表示是預料之內，會繼續向工會及部門管理層等解說，相信疑慮應該會減少，兩年後檢討，故此即使工會反對，亦會繼續推行。

我想如果值得做的，同事很直接的反應是如何，不重要。我很相信，如果做了出來，整個公務員隊伍向前的動力更加大，同事最後是會明白，是會欣賞的。 楊何蓓茵