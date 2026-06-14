公務員加薪｜陳健波：幅度係點都有人唔happy　勿一件事抹殺努力

行政會議建議公務員劃一加薪2%。行政會議成員、立法會前議員陳健波說，加幅平衡了眾多因素，包括公眾和公務員的訴求，指很多公務員很努力，加薪已經全面考慮社會觀感和公務員士氣。「唔能夠單睇一兩件事就抹殺全體公務員嘅努力……無論加薪幅度係點，都有人唔happy。」他並指政府有不同計劃提升公務員表現，呼籲各界理性看待今次加薪決定。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026月2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。（陳葦慈攝）

指加薪承擔金額龐大須審慎處理

陳健波昨日（13日）在社交平台上載短片，分享對今次公務員劃一加薪2%的看法。他亦認為，加薪幅度不會完全依據私人市場情況，雖然薪酬趨勢調查的結果，是行會的其中一個考慮因素，但行會作出調薪決定時，還需考慮本港經濟狀況、政府財政狀況、公務員士氣等。

陳健波說，加幅平衡了眾多因素，包括公眾和公務員的訴求，很多公務員很努力。（陳健波FB）

他續指，政府要承擔公務員加薪後的龐大財政開支，因為除了17萬公務員加薪，政府資助機構如醫管局、公立資助學校的老師的薪資亦要調整，政府總計要額外承擔60億元開支。「雖然今年有盈餘，但政府喺經濟、房屋、福利投入大量資源，加上未來發展需要龐大財政負擔，所以任何開支要更加審慎處理。」