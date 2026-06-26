人大常委通過授權新皇崗口岸一地兩檢　李慧琼：立法會將全速審議

全國人大常委、立法會主席李慧琼今日（26日）表示，人大常委會已完成四日會議，並正式授權特區政府對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄。她指出，重建後的皇崗口岸流量會顯著上升，能加快通關及疏導人流。至於實際時間表方面，李慧琼指需要待國務院及香港政府提案至立法會，屆時會盡快審議相關法例草案。



全國人大常委及立法會主席李慧琼。（立法會直播）

新皇崗口岸「合作查驗、一次放行」 李慧琼：預計通關只需5分鐘

十四屆全國人大常委會會議第二十三次會議本周二起舉行，今日結束。李慧琼在會後表示，新皇崗口岸大樓總面積為8.7萬平方米，總建築面積約69萬平方米，並且一共有9層，預計新口岸人流會由原本的5萬人次增加至20萬人次，通關能力將提升約4倍。

李慧琼續稱，通關後會實行「一地兩檢」，以及採用全新的「合作查驗、一次放行」。她指，過往西九龍站及深圳灣口岸均未曾採用此通關模式，預計未來正式實施後每次通關只需5分鐘時間，相信能有利於疏導人流，為市民帶來便利，以及助香港更好地融入國家發展大局。

李慧琼：需待政府提交法案 立法會將全速審議

李慧琼指，人大常委會會再授權特區政府在有關區域執法，其後國務院及特區政府會提交法案至立法會審議。被問到是否會以7月啟用口岸為目標，李慧琼回應指，實際時間表要視乎政府何時準備好相關議案，其後立法會會加快審議法例草案，同時確保審議過程質量到位，讓皇崗口岸盡快投入服務。