羅淑佩：香港將科技融入景點　打造具本土特色及國際吸引力的體驗

第十三屆亞太區經濟合作組織（亞太經合組織，APEC）旅遊部長會議今日（27日）在澳門舉行。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港利用科技促進旅遊業可持續增長，透過將科技融入景點，打造既具本土特色又具國際吸引力的體驗 。她認為當旅客以此方式產生共鳴時，會逗留更久、消費更多，成傳播城市文化魅力的敘事者。



科技融入景點提升旅客參與度 有助產生共鳴 增加消費

羅淑佩出席會議時提到，香港利用科技促進旅遊業可持續增長的三大策略，分別是「培育注入智慧元素的旅遊產品」、「發放智慧資訊」，以及 「賦能旅遊業界 」。

在「培育注入智慧元素的旅遊產品」方面，羅淑佩指，香港將科技融入景點，以打造既具土特色又具國際吸引力的體驗。她舉例，東九文化中心推動藝術科技表演 ，香港藝術館則結合文化遺產與多媒體 ，巴塞爾藝術展香港展會亦展示人工智能生成創作。

她認為上述各項創新均提升旅客參與度，而當旅客以這種方式產生共鳴時，他們會逗留更久、消費更多，並成為傳播城市文化魅力的敘事者。

正運用大數據及人工智能 為旅客提供個人化資訊

至於「發放智慧資訊」，以及 「賦能旅遊業界 」方面。羅淑佩稱，香港正運用大數據及人工智能，為旅客提供即時、個人化的資訊。同時 當局正與數碼港合作，聯繫科技供應商與旅遊業界從業員，透過採用數碼方案，共同解決實際營運難題，以提高生產力及全球競爭力。

羅淑佩：旅遊業發展不能單靠科技 要建基人與人的連繫

羅淑佩強調，旅遊業的蓬勃發展不能單靠科技，更建基於人與人之間的溫暖連繫。她認為人工智能可以個人化旅程，數碼工具可提升出行便利，但這些永遠無法取代真正定義旅遊的時刻，即真實的當地故事和人與人之間的互動。

羅淑佩（左）6月26日抵達澳門後，與國家文化和旅遊部部長孫業禮（右）會面。(政府新聞處圖片)

與國家文化和旅遊部部長會面

另外，羅淑佩昨日（26日）抵達澳門後，與國家文化和旅遊部部長孫業禮會面。 她將在今日會議結束後返港。