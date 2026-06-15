新旅遊事務專員與羅淑佩「再續前緣」　曾同部門處理自由行水貨客

政務官音樂椅再轉動，旅遊事務專員將由財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陳慧欣升任，與文化體育及旅遊局局長羅淑佩合作。翻查資料，兩人今次是「再續前緣」，羅淑佩十多年前任職旅遊事務副專員期間，陳慧欣是助理專員。16年前導遊「阿珍」強迫旅客購物事件，觸發政府出手成立旅遊業監管局，據聞當時法例的由陳慧欣主力負責。



財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陳慧欣將出任旅遊事務專員。

陳慧欣1997年加入政務職系，曾在多個決策局及部門服務，包括財政司司長辦公室、房屋局、公務員事務局、前政制事務局、前教育統籌局、政務司司長辦公室、前民政事務局、勞工及福利局、財經事務及庫務局、商務及經濟發展局和前運輸及房屋局。

她於2020年曾是前政策創新與統籌辦事處統籌主任（施政報告），之後出任公務員事務局副秘書長，至2024年8月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）。本月6月29日，陳慧欣將升職出任旅遊事務專員。

羅淑佩2010年至2016年出任旅遊事務副專員期間，陳慧欣是旅遊事務助理專員。（資料圖片）

羅淑佩2010年出任旅遊事務副專員。（資料圖片 / 《中大校友》）

外界對陳慧欣名字未必熟識，原來羅淑佩2010年至2016年出任旅遊事務副專員期間，陳慧欣是旅遊事務助理專員。當年的自由行、水貨客事件引起社會熱議，陳慧欣亦有份處理。甚至廣為人知的導遊「阿珍」事件，陳慧欣有份參與收緊監管工作。當年「阿珍」接待安徽平價旅行團，不滿旅客消費少，出言罵旅客並強迫購物。

羅淑佩。（資料圖片）

其後，旅遊業監管局成立，規管導遊發牌等，涉及的《旅遊業條例草案》亦由陳慧欣主力負責。