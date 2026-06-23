羅淑佩指香港旅遊業要變得更好　非期望深圳等鄰近城市會停滯不前

大灣區生活圈成形，港深同城化趨勢給了港人更多消費選擇與體驗，內地客南下亦同時刺激本地商家積極調整經營模式。文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（23日）接受《南華早報》時表示當局正制定首個五年規劃，爭取提高旅遊業經濟貢獻，目標2029年內旅遊業佔本地生產總值由去年的3%重回5% 。



對於深圳吸引港人北上消費，羅淑佩表示，香港應專注於變得更好，而非期望鄰近城市會停滯不前，也不認為港人北上會影響本地旅遊業，因這是大灣區融合發展及通行過關方便的自然結果，而大灣區內其他地方的民眾亦會來港觀光，當大灣區對外地旅客整體吸引力增強，香港亦能受益。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）到立法會與議員交談。（資料圖片/梁鵬威攝）

2029年旅遊業佔本地生產總值5%目標非過於「進取」

對於2029年內旅遊業佔本地生產總值5%目標，羅淑佩不認為過於「進取（aggressive）」，因過往亦曾實現。她表示，香港應該專注於變得更好，而非期望鄰近城市例如深圳會停滯不前。

羅淑佩表示，高鐵和跨境設施改善香港與鄰近城市的交通連接，人口流動自然會增長和改善。她強調，香港必須確保向本地居民提供的服務和產品保持良好品質及物有所值，亦要確保向遊客提供的服務及產品是有吸引力、新穎且同樣物有所值，從而遊客人數自然增長，並和香港旅遊業互惠互利。

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