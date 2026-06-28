中大政治學者馬嶽七月榮休　任教20年感慨學生投入程度減退

中文大學政務與政策科學學院的副教授馬嶽下月退休，離開任教20年的政治與行政學系。他為人熟悉的原因，是不時擔任以時事評論員或政治學者身份，分析特首選舉、立法會選舉、區議會選舉選情以至結果。曾幾何時，馬嶽與蔡子強都經常接受傳媒訪問，近年兩人均淡出評論圈子。



馬嶽回顧政治系教學生涯，提到2020年至2021年之後，感覺到同學的社會政治知識消退得好快，部分同學更不太清楚自己想要什麼，變得被動，也令他思考教學方式是否已不奏效。退休後，馬嶽沒有透露有特別打算，專注目前執拾辦公室書本和文件，以及觀看世界盃。



2021年，中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、高級講師蔡子強、畢業生陳雋文合著出版新書《特區選舉：制度與投票行為》。馬嶽、蔡子強亦表示往後會淡出時事評論。（資料圖片）

近年淡出選舉研究及時事評論的馬嶽，亦少在公眾視野中出現。2021年底，他與蔡子強表示，隨着舊選舉制度走入歷史，新選舉制度無論從組成、背後所反映民意的程度、運作的邏輯都有很大變化，分析框架都和以前不再一樣，預料日後會逐步淡出研究香港選舉及評論時事工作。蔡子強更指「我們的時代過去了。」

馬嶽接受《香港01》專訪，談到國安法生效一年以來，香港政治環境的變化。（羅君豪攝）

馬嶽在今日（28日）刊登的《明報》副刊，接受學生莫哲暐的專訪，提到自己所屬的世代，成長時一直看着香港政黨、選舉，和議會政治的發展，或多或少影響了對政治的興趣。例如，以前教授政黨政治時，循例都會講解一下。但到了「某個日子」之後，他發現部分同學對香港的政黨政治比他更熟悉，例如上兩屆公民黨投了甚麼票，較自己還要熟。

馬嶽接受《香港01》專訪，談到國安法生效一年以來，香港政治環境的變化。（羅君豪攝）

然而，他說大概2020、21年後，感覺到同學的社會政治知識消退得很快，部分同學不太清楚自己想要什麼，也變得被動，形容多了同學不喜歡思考和討論，「好像我『監』他們一樣」，令課堂變得有點痛苦，亦影響有心的同學可以學到幾多。他也懷疑自己是否教得太深，以及教學方式是否已不奏效，例如過去着重同學思考或發掘問題，主動發言、討論等。

以往我可能講書的時候，講到某些位，感覺到同學對眼有光。現在似乎……當然他們全部都望住自己的iPad、手機等等，我沒辦法看到他們眼裏有無光。用教書的角度來說，比較沒那麼着力。 馬嶽

馬嶽亦感覺學生投入的程度減退，認為可能是社會氣氛所致，不少人只求應付讀書，對任何事物不太感興趣，相比以前學生深知要靠中學會考或文憑試成績揮低很多人，才可以進入政治與行政學系，他們會多一種嚮往、憧憬、抱負或志向。

馬嶽（羅君豪攝）

我見不到他們在canteen慶祝生日，他們食飯時都只是兩三個人一齊食。影畢業相是很少人的。 馬嶽

他說大學教育關乎學生成長，而非學科本身，惟現況是學生活動減少了，校園變得冷清了，同學其實失去了學習機會，「學搞活動或者思考問題，很多未必是跟你本科直接有關，例如人生的問題，交朋結友等」，即使有迎新營，同學的凝聚力明顯減弱，久而久之，學生的向心力弱了很多。