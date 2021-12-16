馬嶽、蔡子強淡出選舉研究及時事評論　「我們的時代過去了」

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、高級講師蔡子強、畢業生陳雋文合著出版新書《特區選舉：制度與投票行為》，總結香港選舉制度由1991年首次引入直選至2019年的變化，並於今日（16日）舉行發布會。



兩人表示，隨着舊選舉制度走入歷史，新選舉制度無論從組成、背後所反映民意的程度、運作的邏輯都有很大變化，分析框架都和以前不再一樣，預料日後會逐步淡出研究香港選舉及評論時事工作。蔡子強明言：「我們的時代過去了。」



蔡子強指，政黨政治和議會生態都走進歷史，他和馬嶽亦到了接近退休的年紀，是時候做個總結。（余俊亮攝）

蔡：選前數天發布並無特別含義

蔡子強指，自2003年聯同馬嶽出版著作後，十多年來都未有系統性地總結香港選舉制度，但今年3月全國人大落實修改選制後，認為有需要為香港選舉政治作一階段性的總結。「我評論了7屆立法會選舉，6屆區議會選舉，20多年的比例代表制，連帶背後會帶來甚麼政黨政治和議會生態，都走進歷史了。過了二十多年，我和馬嶽都到了接近退休的年紀，做到此地步也是時候做個總結，留給後進。」

他指，在全新的制度下，以往所擅長的透過選舉結果解讀民情的變化、不同社群的政治傾向，讓特區和中央政府參考。而未來的選舉會是全新的現象，其一選舉比以前的限制多了，其二相當大部份的民主派都沒參加新制度下的選舉，選舉結果不能再完全解讀民意。「這已經不是我們所長，由今屆開始我會淡出選舉研究，大家在投票日和開票後應該不會在電視上見到我，我已經推掉很多邀約。」

蔡子強表示，他不會即時消失在媒體面前，始終基於公共知識分子的責任感，自覺仍有能力解答一些媒體的問題。他說，有些年輕一代的學者在現今政治環境下，可能因擔心失去工作甚至有人身安全威脅，不敢評論太多時事。不過他明言，日後撰文或向媒體評論政治會逐步減少，亦未必會再就選舉結果作很系統化的研究。

至於為何在選舉前數天舉行發布會，蔡子強表明沒有特別含義。他原先的意思是希望在選舉前1個月出版發布，但始終書籍由撰寫、出版到審批、修訂需時，非常趕急之下才在本周來得及出版，「我自己都係今日先拎到本書上手」。

馬嶽表示對政府與公共交通營辦商，決定在投票日免費乘車令其不解。（余俊亮攝）

馬嶽：連免費搭車都諗得出 我完全不能分析

馬嶽補充，過去二十多年香港政制變化不大，最多是在2012年增加了超級區議會、區議會委任制取消，但直選部份始終能相當程度上反映民意走向，透過分析政黨動員的方式、政治生態變化等，對政府施政能起一定的制約作用。不過在新制度下，許多政治上的運作邏輯已經改變，舊的框架不再適用，還是交給後來者較好。他又笑指：「連唔收交通費都諗到，我完全分析唔到，真係應該收山。」

馬嶽又指，今屆選舉有個獨特現象，就是無論大眾、網上到媒體，最大的關注點已經不是選舉結果，而是投票率。「就好似一場波大家最關心唔係邊隊贏，而係有幾多球迷入場。」他預期無論最終投票率為何，各陣營都會各自表述，引導到合乎自身立場的結論，因此分析得來已沒太大意思。

曾鈺成認為盧文端的意思不是「呼籲投對家」，只是說「建制贏晒等於輸」。 （余俊亮攝）

曾鈺成：一定唔會呼籲建制派選民投對家

同場的還有立法會前主席曾鈺成、資深傳媒人林妙茵、全國港澳研究會成員林朝暉。曾鈺成指，香港回歸以來民主程度有慢慢上升，但施政效能沒有因此而提升，反而是愈來愈難走，大家須反思為甚麼。他又向蔡子強笑指，作為舊有制度的實踐和參與者：「你嘅時代完，咁其實我嘅時代都完了！」

被問到全國僑聯副主席盧文端最新文章建議建制派支持者考慮投「對家」，以免議會清一色，會否也有這種想法，曾鈺成笑指「一定不會」，因為這樣會減低民建聯黨友當選機會，可能是「叛黨」行為。他又認為，盧文端的意思不是「呼籲投對家」，只是說「建制贏晒等於輸」。

蔡子強於答問環節補充，以往大家可能會著眼施政效能的下降，但銀幣的另一面可能就是立法機關對政府「過度配合」，從而失去糾錯機會；他亦擔心，新的立法會組成以中央意旨為先，但中央所關心的事和香港普通市民關心的事可能不一樣，例如市民會關心新聞自由、人權會否被壓縮。曾鈺成回應指，具體效果「好快會見得到」。