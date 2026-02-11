食環署長、新聞處長破天荒公開招聘　消息：政府銳意改革公務員

兩個由首長級甲級政務官出任的高官崗位，破天荒公開招聘。政府今天（11日）刊登職位空缺，為食環署署長及新聞處處長展開招聘，月薪287,990元至296,535元，條件是能處理政治敏感議題，推動組織改革。



新聞處處長則月薪287,990元至296,535元，招聘條件是具卓越智力、政治觸覺、戰略思維，熟諳傳媒事務，在處理公共關係(公關)議題方面往績極佳。兩個署長崗位按公務員合約條款受聘，為期3年，之後不會在政府調任、晉升或調職。



《香港01》獲悉，今次公開招聘，是政府改革公務員工作的一部分。不過，公開招聘不代表一定由「街外人」出任，亦可以是政府內部人士投考。



食環署（資料圖片）

食環署長招聘條件：能處理政治敏感議題 推動組織改革

食物環境衞生署是食物及衞生局轄下部門，專責香港食物安全、街市管理、環境衛生、骨灰安置所等。署長由政務職系首長級甲級政務官擔任，首長級薪級第6點（D6），薪酬介乎287,990元至296,535元。食環署的前身來自市政局，2000年時任特首董建華以推行市政服務改革為理由解散，重組後成立食環署及康文署。

根據公開招聘條件，食環署署長申請人必須持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗；熟悉政府體制及龐大財務資源的管理；具備卓越的領導才能；在政策、執法和運作方面具有策略性的視野，備有豐富的前瞻性規劃和組織能力；

具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題；具豐富的員工管理，推動組織改革的經驗，及具執法工作的知識和經驗將獲優先考慮；中英文書寫能力優良，並能操流利粵語、普通話及英語；在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

食肆新增冒犯國安釘牌規定 李家超曾回應針對「黃店」

去年六月，政府為食肆等新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定，當時行政長官李家超被問到「冒犯國安或不利公眾利益」的定義、是否針對「黃店」等，他未有正面回應冒犯國安的定義，強調條例「係好清晰嘅」，並詳述《憲法》《香港國安法》《維護國家安全條例》，稱市民和行政機關有維護國安的法律義務，食環署的做法恰當和應該，行使職能時「應該將國家安全視為最重要嘅元素」。

1月13日，港澳辦主任夏寶龍和副主任農融會見政府新聞處處長廖李可期及港府新聞主任。（政府新聞處）

新聞處長招聘條件：具卓越智力、政治觸覺、戰略思維

至於新聞處處長，同樣由政務職系首長級甲級政務官擔任，首長級薪級第6點（D6）。歷任處長篤定皆為政務官，回歸後11名新聞處處長都不例外，包括目前為財政司副司長的黃偉綸、前局長聶德權和邱騰華、駐京辦主任鄭偉源、朱曼鈴、黃智祖、馮程淑儀等。上任新聞處處長則是2021年透過內部招聘，由陳偉偉「跳級」擔任。有報道去年九月起兩次「放風」指，出身警隊的特首辦新聞統籌專員謝振中會是新聞處處長大熱人選，在官場引起討論。

根據公開招聘條件，新聞處處長申請人必須持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗；具備卓越智力、政治觸覺、交際及溝通能力、戰略思維及領導才能，並敢於面對變化及挑戰；熟諳傳媒事務，在處理公共關係(公關)議題方面往績極佳；中英文書寫能力優良，並能操流利粵語、普通話及英語；在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

陳偉偉在任政府新聞處處長期間，帶領新聞處設計新「門常開」標誌，宣傳獲政府資助或與外界合作的活動，寓意政府開明開放態度。（資料圖片／黃浩謙攝）

職責：監察媒體回應 宣傳香港正面形象

職責方面，須監察媒體對政府重大政策和大型活動所作回應，並與行政長官及其他主要官員檢視如何應對所涉公關議題；因應《施政報告》、《財政預算案》和獲指派的其他重要施政措施與計劃，向行政長官、政務司司長與財政司司長提供公關策略方面的意見和支援；主動聯絡並接觸傳媒界，尤其是媒體編輯，以加強他們對政府施政理念及立場的認識；

通過政府宣傳短片、媒體合作、「香港品牌」計劃等宣傳工作，在本地及海外宣傳香港的正面形象；管理和調配政府新聞處的人力及財政資源，以提供優質、專業且有效的服務，從而滿足政府各決策局／部門與媒體不斷轉變的需求；持續提升員工培訓與發展工作，以組建精通多種技能的新聞主任專業團隊。

消息：政府銳意改革公務員。（梁鵬威攝）

消息：政府銳意改革公務員

