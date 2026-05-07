部門「反駁隊」槍口對議員　代議士呻扭曲行政主導｜政圈風聲

港澳辦主任夏寶龍指出，行政主導是香港憲制核心。近日，隨着有官員不點名指議員「危言聳聽」、投票與否「無關痛癢」，有部門出稿駁斥議員「造謠誤導」，如何理解行政主導成為政界熱議話題。多名代議士私下對特區政府某些部門反駁風氣盛行感不滿，認為是扭曲行政主導，甚至讓人感覺政府想噤聲，「行政主導係叫你大膽啲，要有作為有擔當，但無叫你行政霸權！」



事實上，夏寶龍表明行政主導不是行政獨大，而是行政、立法、司法各司其職、協調配合的治理體系。縱橫政壇40年、做過五屆立法會議員的全國港澳研究會顧問譚耀宗提醒，政府面對議員意見時應抱持「有則改之，無則加勉」的心態，不要質疑對方的出發點，「對人哋講嘅嘢要聽下」。他直言，中央希望議員可提出不同意見，政府要對議員多包容。



中央屢提行政主導 強調立法會大有可為

今年1月26日，夏寶龍在「堅持和完善行政主導，促進特別行政區良政善治」專題研討會上致辭，表明香港實行行政主導，是中國憲法和香港基本法共同確立的根本政治安排。他提出，行政、立法、司法要「同唱一台戲，要多補台不能拆台」，但行政主導不是行政獨大，而是三權各司其職、協調配合的治理體系。

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥在今年兩會期間亦強調行政主導，形容它是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。丁薛祥又稱，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。他又強調，立法會在行政主導下大有可為，實踐空間、探索空間和理論研究空間很大。

醫衞局接連發稿反駁 代議士：過分保護自我

雖然中央為香港落實「行政主導」指明了方向，但具體該如何拿捏尺度、演繹到位，各界依然有不同看法。議會內有不少代議士，對特區政府落實行政主導的手法頗有微言。早前醫務衞生局接連出稿反駁議員言論，便惹起議論。

其中，多名議員關注公立醫院加價後首兩個月，有2.6萬張藥單無人取藥，醫管局出稿斥不實言論；禁另類煙法例生效，民建聯葉傲冬擔心影響旅客訪港意欲，衞生署出稿不點名反駁造謠、誤導公眾。

立法會民建聯議員葉傲冬在有線節目《議員同你傾》表示，禁止管有電子煙新例對旅客訪港意欲有影響。（有線新聞片段截圖）

有代議士私下表示，感覺現屆政府尚未在過去與反對派周旋對抗的泥沼中走出來，即使在愛國者治港下，仍過分保護自我，不習慣愛國者陣營內有不同的聲音。他們擔心，官員對議員的意見表現得比較有「防禦性」，給人感覺好像「講都唔講得」。甚至有人形容，現時好像演變成「行政霸道」。

有議員表示，政府反駁成風「十分危險」，會讓議員感到壓力，進而可能選擇噤聲，反問「議員唔講嘢對政府係咪一件好事？」。有資深議員更直言，覺得政府想立法會議員「收聲」。

選委界立法會議員何君堯與財政司司長陳茂波會面。（何君堯Facebook）

早前財政預算案辯論期間，財政司司長陳茂波與議員的隔空口角，亦成為議會中人討論話題。選委界管浩鳴等多名議員關注政府發債，陳茂波不點名指「危言聳聽」；選委界議員何君堯未有為預算案投贊成票，陳茂波事後表示，「何君堯議員是否投票支持，呢個對我嚟講無關痛癢」。有議員認為，作為官員理論上每一票都應該爭取，但如今政府卻給人一種「根本不想聽取意見、一意孤行」的觀感。

代議士：行政主導係叫你大膽啲 無叫你行政霸權

有代議士相信，現時情況非中央樂見，指內地同樣行政主導，雖然很強勢，但內部存在監察機制。反觀，香港要實行行政主導，但未做好監察工作，「人哋講你兩句，你又嚟料啦，咁點得啫」，直言「行政主導係叫你（政府）大膽啲，要有作為有擔當，但無叫你行政霸權」。

金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

另有議員認為，特區政府並沒有出現「行政霸道」的情況，有同僚之所以有上述觀感，只是個別官員的作風問題，又指雖然有個別政策局曾在一星期內連發三篇澄清文章，但只屬個別情況，整體而言特區政府仍然願意聽取各界意見，並非一意孤行。

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗籲官員聽意見多包容 中央希望議員提不同聲音

選舉改制以來，社會一個常見的憂慮是立法會會否淪為「橡皮圖章」。行政立法如「命運共同體」，行政霸道是治理需要慎防的陷阱。曾向政界解讀如何理解行政主導的全國人大前常委譚耀宗分析，「行政霸道」的觀感與政府有時推出政策未必希望太快調整有關，因此在部分議員提出意見後，當局會為政策作辯護，醫療收費改革正正為例子之一。

譚耀宗認為，行政立法需要時間磨合，相信兩者只要抱持多溝通、多包容的態度，便可以解決。他強調，即使是「行政主導」，中央亦希望議員可提出不同意見，呼籲政府要對議員多包容，「對人哋講嘅嘢要聽下」，面對意見時要抱持「有則改之無則加勉」的心態，不要質疑出發點，要明白議員不是希望留難政府。至於議員方面，他建議在表達意見時，要拿捏好字眼。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後大合照。（夏家朗攝）

誠如丁薛祥所言，要真正落實行政主導不是容易的事。如何平衡各界觀感，讓社會能夠「知無不言，言無不盡」，積極為政府建言獻策，這是不能逃避的答卷。