何永賢回顧4年工作　公屋輪候時間8年新低　有信心今年降至4.5年

本屆政府就任四年，房屋局局長何永賢今日（30日）社交平台發布短片，回顧政績。房屋供應方面，她稱公營房屋連同簡約公屋，未來5年總體公屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆政府上任時的5年期增加超過八成。公屋綜合輪候時間由上任時的6.1年下降到4.7年，是8年多以來最低紀錄，有信心本年度可下降至4.5年。



元朗攸壆路簡約公屋。（資料圖片／湯致遠攝）

房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

至今1.9萬個簡約公屋落成

何永賢表示，簡約公屋自2023年底第一個地盤開始動工起全速推進，到今年6月初，約9,650個單位全面入伙，已服務約2萬名居民。上星期，啟德世運道第二期與柴灣常安街項目約9,480個單位亦開始派鎖匙，令目前落成的簡約公屋單位總數達到19,130個，也意味更多家庭有改善居住環境、減輕經濟負擔的機會。

每個簡樸房須設有獨立水錶及電錶。（資料圖片／湯致遠攝）

截至本月底收2萬個簡樸房寬限期登記申請

她指，特區政府亦解決香港累積多年的劣質「劏房」問題，《簡樸房條例》的新制度已在今年3月1日實施，開展一年登記、三年寬限的四年過渡期，有序告別劣質「劏房」。截至本月底，房屋局已經收到超過2萬個分間單位的寬限期登記申請。

她指，今屆特區政府努力搭建更完善的房屋階梯，包括將十年內公屋（包括綠置居）和其他資助出售單位的比例，由70:30逐步調整至60:40；未來五年提供約6萬個其他資助出售單位，較今屆特區政府上任時增加約五成；居屋的綠白表比例由40:60調整為50:50，鼓勵公屋租戶上流；白居二增加近六成配額；在私樓市場方面，兩年前全面「撤辣」，私人市場的成交在最新一季升至2021年第三季以來的最高水平。

房屋供應方面，她稱連同簡約公屋，未來5年總體公營房屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆特區政府上任時的5年期增加超過八成。（資料圖片）

過去四年回收逾萬個單位 相等於兩條大型屋邨

打擊濫用公屋方面，過去四年當局回收10,200個被濫用的單位，相等於兩條大型屋邨。當局設立「舉報濫用公屋獎」；修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，提升社會守護公屋作為寶貴資源的意識。

在共築幸福方面，當局推出「幸福設計」指引，成為日後興建公營房屋和翻新現有屋邨的參考；舉辦了屋邨節和20多場分享會，超過10個國家或地區2萬人次參與研討會及分享會。

此外， 當局推進建築科技應用，以應對龐大的房屋供應、工人老化等問題。其中，36個公營房屋項目用了組裝合成建築法，比以往的預製建築技術，標準樓層加快了17%；2025年開始應用AI天秤系統 ；35個項目應用了建築機械人；15個項目應用了智慧項目管理工具「智築目」 ；簡約公屋的彩興項目亦成為國際間的示範，用了不足18個月就完成地基及上蓋，創下香港高層建築最快興建紀錄。

房委會早前挑選了10條公共屋邨為智慧屋邨試點，在試點屋邨安裝鏡頭，透過AI人工智能分析高空擲物的情況。（資料圖片）

智慧屋邨管理已擴展到多條屋邨，包括人工智能影像分析、無人機、物聯網、機械人、行動裝置和智慧門禁等應用。當局將持續以公營房屋作為試驗平台，探索更多智慧屋邨管理的創新及樂齡科技，提升服務質素，增加居民幸福感。

此外，當局在屋邨商場為青年創業開拓空間，提供商舖予青年免租創業，讓他們的公司有空間成長，再逐漸銜接市場租金。該計劃亦獲得商界的支持，17個商界業主連同當局合共提供超過70個舖位或快閃攤檔，為年輕人的創意落地開拓更多選擇。