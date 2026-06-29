北都．住大啲｜何永賢指北都居屋400呎單位比例將由2成增至2成半

北部都會區是未來房屋供應的主力，早前不少議員都建議政府增大該區人均居住面積。房屋局局長何永賢指，北都15萬個公營房屋單位面積將增加約10%，其中面積400平方呎以上的資助出售房屋單位的比例將由20%增至25%。至於簡樸房認證制度，何永賢指，政府目前接獲約1.9萬個分間單位登記申請，預計未來一兩個月將批出首批認證。



房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

房屋局局長何永賢在《南華早報》訪問表示，港府正進行五年規劃，預計到規劃期結束時，公營房屋單位面積將增加約10%，面積400平方呎以上的資助出售房屋比例將由20%增至25%，又稱社會普遍認為，400平方呎更適合一般家庭的基本需求。當局亦會預留約200呎的單位，確保年老居民有能力負擔。

她又指，北都公營房屋的設計將融入周邊環境特徵，例如錦田南的4條公共屋邨，會與附近鄉村協調，採取較低地積比，建築高度為15至17層。何永賢又指，正在與運輸部門研究，可否預留空間用作無人機航線，為居民送貨。另外，北都首個公屋項目古雋邨預計將如期於今年底前落成。

簡樸房至今收1.9萬申請

至於簡樸房制度，何永賢指，政府目前接獲約1.9萬個分間單位登記申請，當中來自油尖旺的申請佔最多，有4,800宗，其次是深水埗區，有2,900宗。灣仔、九龍城區則各有1,300宗。至於認證申請則有15宗，她認為是好跡象，預計未來一兩個月將批出首批認證。

另外，大埔宏福苑火災聽證會掲示，房屋局獨立審查組（ICU）職員到屋苑檢驗棚網前，會事先通知承建商。何永賢表示，當局日後或會以電腦抽籤決定要巡查的大維修屋苑，巡查人員或會「盲審」（blind audits），即事先不會知道即將要檢查的區份。