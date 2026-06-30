香港國安法6周年　政府：營商環境持續改善　經濟表現屢創新高

《香港國安法》 今日（30日）公布實施6周年。特區政府發言人指，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港市民的生活營商環境持續改善，經濟表現屢創新高。發言人強調，政府必定堅決維護國家主權、安全、發展利益，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，全力以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展。



《香港國安法》屬由亂到治分水嶺

發言人指，《香港國安法》 以及特區其他維護國家安全的法律和工作，讓國家安全在香港特區得到有效保障，又表示維護國家安全是中央事權，感謝中央於六年前在國家層面制定《香港國安法》，成為香港由亂到治的分水嶺。

發言人續稱，特區一直認真和切實履行維護國家安全的憲制責任，包括本屆政府歷史性完成《基本法》第23條立法，制訂《維護國家安全條例》，與《香港國安法》渾然一體、融合互補，加上其他相關的法例修訂和附屬法例的訂立工作，持續完善全面而有效的維護國家安全法律制度和執行機制，為香港特區築牢國家安全的防線，在動盪的國際環境中繼續穩步前行，在由治及興的康莊大道上昂首闊步。

香港生活營商環境持續改善 經濟現屢創新高

發言人強調，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港市民的生活營商環境持續改善，經濟表現屢創新高。根據《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體；在剛公布的《2026年世界競爭力年報》中，香港排名全球第二位，連續三年錄得上升，並創下自二○一九年以來的最高排名。發言人重申，香港安全穩定的營商環境得到國際社會廣泛認可，而近期的地緣政治事件更進一步突顯香港作為『安全港』的角色。

不能「好了傷疤忘了痛」 須增強市民自覺維護國安意識

發言人表示，特區政府一直致力加強相關宣傳教育，增強市民自覺維護國家安全的意識，讓社會在全力拼經濟、謀發展、惠民生的同時，仍牢記國家安全風險依然存在，可突如其來且無法預計，因此不能「好了傷疤忘了痛」。

發言人重申，特區政府必定繼續在《香港國安法》和《維護國家安全條例》的堅實保障下，堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹一國兩制方針的最高原則，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，全力以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展。