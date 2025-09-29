港澳辦反駁美國國務院針對港區國安法報告：可笑可恥可惡

美國國務院發表最新一份《投資環境報告》，指《港區國安法》及《維護國家安全條例》削弱香港自治，並為外資與本地企業帶來高度不確定性。港澳辦今日（29日）發表文章，指世人皆見港澳保持繁榮穩定、風采魅力更勝往昔，批評該報告「可笑可恥可惡」。



港澳辦以「港澳平」署名發表文章。（港澳辦微信截圖）

文章指責《報告》誣稱香港國安法對正常商業活動構成威脅、澳門修訂國安法損害自由。文章反駁，香港蟬聯全球最自由經濟體榜首，國際金融中心地位和世界競爭力均列全球三甲，外來直接投資流入金額亦居全球第三；澳門則持續發揮自由港、單獨關稅區、簡單低稅制優勢，被世界貿易組織評為全球最開放的貿易和投資體系之一。

文章反指美國動輒揮舞關稅和制裁大棒，引發全球市場劇烈震蕩，使相關企業經營陷入困境；政策亦朝令夕改、出爾反爾，大大增加營商環境不確定性，各方投資意願跌入低谷。文章質疑美國自身表現一塌糊塗，卻對港澳指手畫腳。

文章亦指，美方近年來從抹黑港澳發展情況到炮制種種涉港澳法案，從施壓特區政府到悍然實施制裁，對港澳下了不少「功夫」；但香港和澳門在安全穩定的環境下，正生機勃勃、蒸蒸日上，幾聲噪音擾動不了人們對港澳「一國兩制」實踐更加光明前景的信心。