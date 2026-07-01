授勳2026｜7名議員獲勳銜　金紫荊陳克勤維護國安受讚許

2026年授勳名單今日（1日）出爐，共有466人獲頒授勳銜及作出嘉獎，當中7人為現屆立法會議員。其中，議會資歷最深議員之一的民建聯主席陳克勤獲頒金紫荊星章，其餘6名議員分別獲頒獲銀紫荊星章、銅紫荊星章或榮譽勳章。



466人授勳名單，包括大紫荊勳章3人、金紫荊星章8人、金英勇勳章 1人、銀紫荊星章19人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章13人、銅紫荊星章40人、銅英勇勳章6人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章48人、榮譽勳章104、行政長官社區服務獎狀83人、行政長官公共服務獎狀141人。另有65人獲行政長官委任為太平紳士。

陳克勤2008年起任立法會議員 政府讚為香港出謀獻策

身兼立法會議員、行會非官守成員的民建聯主席陳克勤獲頒金紫荊星章。政府讚揚他為香港出謀獻策，自2008年熱忱投入立法會工作，擔任不同法案委員會主席以完善重要的法案內容，表現卓著。

讚詞又提到，陳克勤自2016 年起擔任立法會保安事務委員會委員，期間更曾擔任主席長達八年，「展現卓越領導能力和堅定維護國家安全的決心」。政府又形容其多年來盡心竭力服務香港。現屆議會另外兩位資歷最深的議員，立法會主席李慧琼與經民聯議員梁美芬，分別在2022年及2024年獲得金紫荊星章。

陳恒鑌、黃國、劉智鵬、姚祖輝獲銀紫刑星章

至於銀紫荊星章，則有4位議員獲頒。包括民建聯副主席陳恒鑌、工聯會理事長黃國、身兼歷史學者的立法會教育事務委員會主席劉智鵬、嶺南大學校董會主席姚祖輝。

政府讚揚陳恒鑌多年來積極關注民生和地區事務表現傑出，又指其對推動香港公共交通以及運輸基建的發展貢獻甚豐；黃國則獲形容為備受敬重的工會領袖，多年來致力維護勞工權益，作為立法會議員，積極推動勞工、社會福利和公共事務發展，成就斐然。

政府讚揚劉智鵬為傑出的歷史學家，指其在多個範疇進行歷史研究，著作豐碩，加上他長期參與公共服務，包括多個諮詢組織；對姚祖輝的賀詞則提及他多年竭誠投入公共及社會服務，推動香港高等教育發展方面，提出精闢而寶貴的意見，擔任嶺南大學校董會主席，就提升院校管治水平和策略發展方面，貢獻舉足輕重。

圖為陳祖恒。（夏家朗攝）

陳祖恒獲銅紫荊星章 黃永威獲榮譽勳章

經民聯、紡織及製衣界議員陳祖恒獲銅紫荊星章。 政府指，陳祖恒作為該界別的議員，協助政府完善多項政策， 同時為生產力促進局主席及多個重要工貿組織領袖，在推動新質生產力發展和新型工業化，以及協助香港及內地企業拓展國際市場，建樹良多 。

經民聯工業界（第一）立法會議員黃永威。（何夏怡攝）

經民聯工業界（第一）議員黃永威則獲頒榮譽勳章。政府讚揚他盡心竭力為深水埗區服務，尤其在青年發展工作及社區建設方面，貢獻良多。