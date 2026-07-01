授勳2026｜6水警獲銅英勇勳章　去年8號風球避風塘火燒船救5人

政府今（7月1日）公布2026年授勳名單，有6名時任水警的警務人員獲得銅英勇勳章。去年7月20颱風韋帕襲港，凌晨時分8號風球生效期間，銅鑼灣避風塘有船隻起火，火勢猛烈波及鄰近船隻，在極端惡劣天氣情況及持續爆炸威脅下，由三艘小艇組成的水警搜索及救援隊，在指示附近船隻撤離的同時，成功從船隻救出5人，6名水警因此獲頒授銅英勇勳章。



銅鑼灣避風塘有快艇冒煙起火，火勢猛烈。（李家傑攝）

2025年7月20日凌晨3時許，颱風韋帕（Wipha）襲港8號風球下，銅鑼灣避風塘有快艇冒煙起火，火勢猛烈。消防員到場救火。（資料圖片／李家傑攝）

讚辭：面對爆炸、高溫及火屑臨危不亂 無畏無懼履行職責

去年7月20日凌晨3時41分，銅鑼灣避風塘有船隻在8號風球下着火，火燒連環船，波及鄰近船隻。水警接報到場，救起3男2女，他們本身在附近沒有起火的船隻過。火警引起三次爆炸，在極端惡劣天氣情況及持續爆炸威脅下，六名水警勇敢救人。

當時有六名水警警長胡國圖、以及警員徐偉健、馬君豪、馮永恒、劉兆傑和高級督察劉迪森負責救人任務。六人獲頒銅英勇勳章，以表揚他們「奮不顧身、忘我無私的專業表現」，讚辭讚揚他們「面對爆炸、高溫及火屑仍臨危不亂，無畏無懼地盡力履行職責」。

2025年7月20日銅鑼灣避風塘有快艇冒煙起火，火勢猛烈。（資料圖片/李家傑攝）

三艘小艇組成搜索及救援隊成功救起5人 分工合作救人

．警長胡國圖負責指揮搜索及救援小隊的其中一艘小艇，並帶領隊員進入避風塘搜索生還者、指示附近船隻撤離；

．警員徐偉健作為搜索及救援小隊的其中一艘小艇的左舷瞭望員，於開敞式甲板上走動勘察，提醒舵手碰撞危險；

．警員馬君豪是其中一艘小艇的輪機員，除了協助市民逃生，亦確保引擎能保持穩定操作；

．警員馮永恒是其中一艘小艇的舵手，在惡劣狹窄的環境下精準操控船艇，使救援安全進行；

．警員劉兆傑則是其中一艘小艇的右舷瞭望員，負責在前甲板廣播疏散指示，協助市民逃生；

．高級督察劉迪森則率領由三艘小艇組成的搜索及救援隊，並負責指揮三艘小艇執勤。

水警和消防救起眾人。（李家傑攝）

水警和消防救起眾人。（李家傑攝）

5名獨獲救男女前往附近天橋暫避。（李家傑攝）

消防到場。（李家傑攝）

消防到場。（李家傑攝）

▼2026年授勳及委任太平紳士全名單▼

