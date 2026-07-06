黃錦輝醉駕｜周一鳴：有需要會徵詢律政司起訴　難談教議員勿醉駕

選委界立法會議員黃錦輝涉嫌中大校園內醉酒駕駛不顧而去，被捕的四宗罪包括酒後駕駛、不小心駕駛、意外後沒停車以及沒報警，最高監禁6個月至3年不等。警務處處長周一鳴今天（6日）表示警方交通執法上，不論涉事人的背景，處理方法都一樣，「會唔會作出起訴，其實都係喺調查階段，當調查之後有需要，會攞律政司指示」，難談論處理時間長短。



被問到會否加強教育立法會議員勿醉駕，周一鳴指「唔方便去講係咪要教育」，解釋案件情況有不同，「好難用一個方法講得到究竟點樣去做。」



2026年7月6日警務處處長周一鳴出席屯門區議會。（何姿螢攝）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝7月1日被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

黃錦輝酒精超標情況？周一鳴未有透露

周一鳴出席屯門區議會後，被問到黃錦輝酒精超標情況，被捕時神智是否清醒，周一鳴表示不透露調查細節，「到時如果起訴，相信法庭會有更多資料畀到」。

2026年7月6日警務處處長周一鳴出席屯門區議會。（何姿螢攝）

沖淡體內酒精妨礙司法公正？周一鳴：留待同事跟進

至於黃錦輝涉嫌醉酒駕駛的起點是否中文大學校園內，以及不顧而去半小時是否為了沖淡體內酒精，會否干犯妨礙司法公正罪，周一鳴表示涉及案件細節，留待同事跟進。他說難以談論今次案件預計處理時間，「每單案細節、複雜程度唔同，好難講幾多個月、幾多日」，強調會以專業態度處理。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝7月1日被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

2026年7月6日警務處處長周一鳴出席屯門區議會。（何姿螢攝）

周一鳴難談教議員勿醉駕

周一鳴表示，警方不定期打擊醉駕，如最近世界盃賽事期間都有行動，有醉駕司機被捕，希望減少道路交通意外。被問到會否加強教育立法會議員勿醉駕，周一鳴指「唔方便去講係咪要教育」，解釋案件情況有不同，「好難用一個方法講得到究竟點樣去做。」