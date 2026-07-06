黃錦輝醉駕｜李慧琼不談何時接通報　事件成考慮收緊議員守則案例

選委界立法會議員黃錦輝涉嫌中大校園內醉酒駕駛不顧而去，被捕四日後辭職。根據《議員守則》，如涉法律或刑事訴訟，應及時報告立法會主席，惟據了解事件曝光後主席才知悉。



立法會主席李慧琼今天（6日）被問到何時收到黃錦輝通報醉駕，她未有正面回應，因黃錦輝已辭職。她說每位議員都要嚴格遵守《議員守則》，今次事件是日後考慮收緊《議員守則》的重要案例。而議員應該在合情合理的情況下，盡快就事件通知主席和相關人士。



2026年7月6日，立法會主席李慧琼見記者。（蘇俊希攝）

李慧琼：議員要更加警醒 對自己要求更嚴格

黃錦輝被捕的四宗罪包括酒後駕駛、不小心駕駛、意外後沒停車以及沒報警，最高監禁6個月至3年不等。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝7月1日被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

李慧琼被問到會否考慮收緊對議員操守的規定，例如議員在事故後向立法會申報的時間，她表示，社會最近對事件的關注，會進一步讓議員更加警醒，及嚴格要求自己，明白市民對議員操守行為有極高要求，議員應汲取事件教訓，對自己言行有更謹慎要求，盡責履職回應對議會的期望。

2026年7月6日，立法會主席李慧琼見記者。（蘇俊希攝）

絕對都會係一個重要嘅案例，作為日後如果要修改的考慮點。 李慧琼

黃錦輝醉駕事件成考慮收緊議員守則案例

至於會否進一步收緊《議員守則》，她說守則會定期檢視，一般而言在立法會屆末才檢視，今次事件是重要案例，作為日後收緊《議員守則》的考慮點。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝7月1日被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

李慧琼不談何時接通報 議員應合情合理下盡快通知

被問到何時接到黃錦輝通報涉醉駕，她沒有正面回應，說個案細節不公開，因黃錦輝已辭職，亦顯示對事件的承擔，稍後在法庭上會公平、公正處理。她說，每名議員都要嚴格遵守《議員守則》，議員需要掌握「及時通報」事件，應該在合情合理的情況下，盡快就事件通知主席和相關人士。

2026年7月6日，立法會主席李慧琼見記者。（蘇俊希攝）

李慧琼：立法會監委會不一定收投訴才處理

立法會監察委員會處理投訴程序列明，若投訴針對前任議員，委員會不會考慮投訴。換言之，假設有市民就黄錦輝的行為作出投訴，監委會亦不會處理。被問到監委會有否在黃錦輝事件初期啟動程序處理，會否進一步檢討機制。

2026年7月6日，立法會主席李慧琼見記者。（蘇俊希攝）

李慧琼說，監委會一直高度關注事件，一直忙於處理，表明不一定要收到市民投訴才處理，且明白公眾對事件的高度關注。

至於黃錦輝辭職後出缺的議席補選安排，李慧琼表示涉及不同考慮，要政府決定。