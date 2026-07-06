公屋加租｜議員質疑沒考慮負擔力　房屋署長李佩詩：租金遠低私樓

立法會房屋事務委員會今日（6日）討論公屋加租2.04%，租戶每月實際租金增加10元至128元，平均51元，9成租戶實際加租少於80元。有議員質疑計算加幅的統計方法不全面，未有考慮市民的真實生活水平。根據法例，公屋租金會根據租戶收入指數調整，但加幅「封頂」不可超過10%。房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩表示租金也只能最多佔公屋租戶收入的10%，遠低於私樓租金佔住戶收入大概30%的水平，相信住戶能負擔租金。



會上，民建聯立法會議員植潔鈴認為公屋加租合理，但表示應檢討整個機制，包括生活成本、通脹、購買力和消費物價指數等，讓整體統計方式更全面及更宏觀，才能與時並進，「看兩年收入變動，可能存在滯後情況，未能可以完全反映到現在真實生活成本升幅。」

我們看到賺多少錢，其實很多基層市民，特別住公屋的市民，（考慮）花費出去的是多少錢。 九龍中立法會議員楊永杰

九龍中立法會議員楊永杰同樣表示統計方式不完善，不應單憑住戶收入計算升幅，應該考慮真正的負擔能力，擔心部分住戶即使有能力交租，但未必有足夠負擔力繳交水電煤等費用。

梁文廣認為公屋租金機制要同時考慮突發情況。（立法會直播）

本身是房委會委員的立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，決定公屋加租幅度時應考慮突發情況，舉例中東戰爭令油價持續上升，燃料費、交通費都增加，希望政府根據實際情況調整租金升幅。

如果中東繼續打仗，打足兩年、油價繼續升，2.04%可能成為基層市民壓垮他們的重要情況。 立法會房屋事務委員會副主席梁文廣

選委界議員何君堯關注公屋濫用情況，他認同公屋租金增加2.04%，但他關注現時仍有6%富戶，有部分富戶的收入較入息資產限額多出5倍，他擔心富戶濫用公屋，讓真正有需要的市民無法入住。

李佩詩表示公屋租金只能最多佔公屋住戶收入的10%，本身已遠低於私樓水平，讓公屋住戶能負擔租金。（立法會直播）

租戶租金與入息比例，一直都維持在9至10%以內，這個是遠低私人住宅租戶佔比約三成的水平。 房屋署署長李佩詩

李佩詩表示公屋加租幅度設有10%上限，租金只能最多佔公屋住戶收入的10%，本身已遠低於私樓水平，讓公屋住戶能負擔租金。她表示資助房屋委員會將會在7月23日討論公屋加租，新租金最快今年10月1日生效。