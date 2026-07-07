為何市民對立法會興趣減少？李慧琼：立法會少火花，收視自然弱

立法會在網上推出「每周會議速覽」，揀選市民關心的議題，簡要說明每周會議重點。立法會主席李慧琼今天（7日）被問到為何市民對立法會興趣減少，她認為其中一個原因是議會目前由過去對抗性，變為理性討論，「大家都明嗰套劇本，立法會少火花，收視自然弱少少」，但不想立法會變為對抗的場景，如拉布、阻止會議舉行。不過，她認同要思考如何在新時代理性討論下，讓市民更掌握立法會情況。



立法會主席李慧琼。（廖雁雄攝）

市民對立法會興趣減少？李慧琼：少火花收視自然弱

李慧琼在電台節目上表示，立法會討論的事情與不同階層相關，亦設有申訴部，半年來接獲不少投訴，會轉達事務委員會，令議員更掌握民意。被問到新任議員與記者互動少，她表示觀察議員多找記者，記者亦有多找議員，「好多小道消息都係記者寫出嚟」，不覺得兩者互動少了很多。

大家都明嗰套劇本，立法會少火花，收視自然弱少少 李慧琼

立法會主席李慧琼。（廖雁雄攝）

希望留意立法會整體工作，目前是愛國者治港，對抗性不再恢復，亦不是好事。 李慧琼

議員流於讀稿？李慧琼曾向議員分享互動重要

至於不少議員在會議發言時流於讀稿，李慧琼表示「我作為主席一定唔會管呢樣野」，不過曾向議員分享準備發言稿件雖然是好事，不一定要讀稿，最重要是互動，相信傳媒多討論讀稿的問題，議員亦會明白。

立法會主席李慧琼。（廖雁雄攝）

李慧琼相信議員發言離題是個別情況

對於接連有議員在會議中發言離題，錯誤談及下個議程，李慧琼認為整體議員盡責履職，相信是個別情況。