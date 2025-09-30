屯門16區站第一期快招標　港鐵：正與政府緊密研究白石角站進展

港鐵（0066）屯門第16區站第一期物業發展項目於昨日截收31份意向書。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今出席港鐵商場簽約儀式時表示，不少發展商對項目感興趣，屯門第16區站第一期發展樓面涉約60萬平方呎，將盡快推出招標，招標條款具彈性，迎合市場對物業發展的需求，又指項目具鐵路優勢，對招標持謹慎樂觀態度。



對於大埔白石角站發展進展，鄧智輝指，鐵路項目由政府主導，目前正與政府緊密研究，又指白石角站坐落繁忙的東鐵線，涉及的土地範圍不大，加上位於吐露港旁，技術上有一定難度，早前發展局已就項目發展作出回應，因此不作多談。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

屯門第16區站第一期物業發展項目於昨日截收31份意向書。據了解，遞交意向書的財團包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、華懋、會德豐地產、英皇國際（0163）、建灝地產。

屯門第16區站物業發展項目坐落於即將被稱為屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工，屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，連通香港各區。

整個項目將提供完善的購物及社區設施配套，並設有公共運輸交匯處，亦包括合共約334,760平方呎的商業總樓面面積。

項目將分期進行發展，第一期物業發展項目位處東北面部份，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，其住宅總樓面面積上限為601,137平方呎。有測量師預計，該項目每呎樓面地價約2,320元至3,000元。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商及/或財團遞交第一期物業發展項目的正式標書。